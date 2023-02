Martijn Colson (Caruur Gent): “Zelfs als achtste ploeg maak je kans om een Europees ticket te bemachtigen”

VolleybalCaruur Gent is na de overwinning tegen Lindemans Aalst zeker van deelname aan de play-offs. Het duel tegen Aalst leverde een boeiend spektakel op met wisselende kansen. Drie sets werden met een minimale kloof afgesloten, in de twee andere sets was het verschil slechts drie punten. De spanningsgraad lag hoog, want de inzet was groot en de belangen waren aanzienlijk. Al relativeert middenspeler Martijn Colson de strijd in aanloop naar de play-offs.

“Natuurlijk is het fijn om met een bonuspuntje meer aan de start te staan van de eindcompetitie”, verklaart Martijn Colson. “Maar het gaat tenslotte over maar één puntje meer. Het is mooi meegenomen, maar het is ook niet meer dan dat. Vanzelfsprekend had een overwinning - die ons de volle pot had opgeleverd - beter geweest. Nu pakken we twee punten na vijf felbevochten sets. Dat was vooral de verdienste van Aalst. Die mannen speelden een knappe wedstrijd.”

Ambities waarmaken

“Het wordt vanaf nu belangrijk om ons niveau te bestendigen of zelfs nog een paar procentjes op te krikken”, benadrukt de middenblokker van Caruur. “We willen met een goed gevoel naar de play-offs gaan. Met een knappe uitgangspositie kunnen we dichter bij onze ambitie komen. Een Europees ticket voor volgend jaar blijft ons ultieme doel. Deze overwinning doet deugd. Stel je voor dat we de volgende twee wedstrijden in Achel en Guibertin winnen. Dan maken we kans om op de derde plaats te eindigen. Afhankelijk van de resultaten van onze concurrenten, natuurlijk. Dat is buitensporig, zelfs onverhoopt. Indien we, na het boerenjaar en de historische bekerwinst van vorig seizoen, nu in de topdrie zouden geraken dan zou dat een gigantisch exploot zijn.”

“Misschien moet de competitieformule herbekeken worden”, wil Martijn Colson opbouwende kritiek geven. “Zoals het er nu aan toegaat, moet je er gewoon voor zorgen dat je niet als laatste eindigt in de competitie. Straffer nog, je moet maar twee matchen echt goed spelen en dan maak je kans om Europees te spelen. Want het systeem laat toe dat je zelfs als achtste nog een ticket kunt bemachtigen voor de CEV competities. De ploegen die op de vijfde of de zesde plaats eindigen, hebben hard gewerkt om daar te geraken. Voor hen kan deze formule oneerlijk zijn. Want ze kunnen zo maar voorbij gestoken worden in het laatste beslissend duel. Stof om over na te denken”, geeft de 28-jarige volleyballer aan.