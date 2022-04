Martijn Colson (Caruur Gent): “We kunnen er een uitmuntend goed boerenjaar van maken”

Zondag was het een hoogdag voor het wielrennen. Zaterdag was het alweer een topdag voor Caruur Gent in het volleybal. Als we iedereen mogen geloven, was het de eerste keer dat Gent in Achel de eindoverwinning kon pakken. Bij de Limburgse ploeg was de gedrevenheid groot, want de afscheidnemende spelers wilden in schoonheid hun laatste seizoen afwerken. Maar ze botsten op de onwaarschijnlijk sterk serverende bezoekers uit Gent.