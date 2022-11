Martijn Colson (Caruur Gent): “We hebben in de CEV Cup getoond dat we ons Europees ticket verdiend hebben”

volleybalCaruur Gent heeft woensdagavond geschiedenis geschreven. Er was niet alleen het Europees debuut van de Gentse volleybalclub. Er was ook de uitstekende teamprestatie. De Turken van Arkas Spor Izmir hadden het flink lastig met de kranige thuisploeg. Pas na vijf sets - met hoogstaand volleybal - moesten kapitein Tim Degruyter en zijn teamgenoten het hoofd buigen voor de rijke, professionele club uit Turkije.

“Had men op voorhand gezegd dat we hier pas een tiebreak zouden verliezen, dan hadden we het niet geloofd”, merkt coach Van Huffel op. “Hun hoekaanvaller Subasi was er niet bij. Zij hadden wel hun Canadese internationaal Nicholas Hoag nodig om ons te verslaan.”

Dit moet herhaald en bevestigd worden

“We hadden gedurende de hele wedstrijd lang zeer veel controle op al die lange aanvallers”, klinkt Jan Van Huffel fier. “Behalve dan de laatste puntjes op het einde van de slotset. Jammer, maar eigenlijk heb ik niets negatief te vertellen. Ook de invalbeurt van Hugo Fischer was zeer overtuigend. Arkas Izmir is een Europese topploeg. Dat we tegen hen zoiets kunnen brengen, is hoopgevend voor de toekomst. Dit is wat we nodig hebben. Door zo’n krachtmetingen mee te maken, kunnen we als team groeien. Dit moet wel herhaald en bevestigd worden. Liefst zaterdag reeds tegen Aalst.”

Martijn Colson was woensdag helemaal in zijn nopjes. “Het liep vlot vandaag”, glimlacht de middenblokker. “Ik voelde me goed. Met ondersteuning van de hele ploeg natuurlijk. Ze hebben het geweldig gedaan. De recepties kwamen mooi tot bij onze kapitein en spelverdeler Degruyter. De combinatie van eerste tempo aanvallen vanuit het midden en ‘pipe-aanvallen’ vanaf het achterveld kan dan mooi uitgespeeld worden. Voor sommige mannen van ons team was het hun eerste Europese wedstrijd. We hebben getoond dat we ons Europees ticket verdiend hebben.”

“Na vorig seizoen - met bekerwinst als hoogtepunt - is onze ploeg bij Caruur Gent zowat intact gebleven en zelfs uitgebreid,” verduidelijkt Martijn Colson de mooie competitiestart en dit knappe internationale debuut. “Het vertrouwen en de automatismen zijn er. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten.”

