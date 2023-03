Martijn Colson (Caruur Gent): “Tegen Roeselare en Maaseik moeten we met meer geloof durven spelen”

“De constante dreiging van Roeselare bleef intact”, gaf Jan Van Huffel toe. “Zij konden, indien het nodig bleek, een versnelling hoger schakelen. Met onze middelen hebben we getracht om weerstand te bieden. Op hoge ballen hebben zij meer oplossingen dan wij. We hebben geprobeerd - met meer aanvallen vanuit het midden - hun organisatie te ontwrichten. Het lukte sporadisch. We moeten vaststellen dat de top twee van de ‘Belgian Volley League’ er toch bovenuit steekt. Tegen Roeselare verliezen is niet rampzalig, op voorwaarde dat we hieruit leren en zaterdag vrank en vrij het duel tegen Maaseik zullen aanvatten. Dat is de enige manier om iets te rapen.”

Fierheid

“Maar dan moet er met meer geloof en durf gespeeld worden”, gromt Martijn Colson. “Ik heb me even opgewonden, want er was te weinig ‘grinta’ in onze ploeg. Een winnaarsmentaliteit moet er - zelfs tegen Roeselare en Maaseik - altijd zijn en dat miste ik woensdagavond op bepaalde momenten. Ik neem de 17-17 in de tweede set als voorbeeld. Het kan en mag eigenlijk niet dat het toen eindigde op een onthutsende 25-17.”

“We hebben onze sterke wapens en die moeten we maximaal benutten”, vervolgt de middenspeler, woensdag duidelijk de beste man van Caruur Gent. “Met onze opslagdruk heeft elke tegenstander in de ‘Volley League’ moeite. We mogen best trots zijn op hetgeen we reeds bereikt hebben in de competitie en vooral ook in deze Champions Play-offs. Dat moeten we met het nodige fierheid tonen en bewaken. We staan tenslotte op een mooie derde plaats en hebben uitzicht op Europees volleybal volgend jaar. Ik verwacht zaterdag tegen Maaseik meer overtuiging. Uit dit duel tegen Roeselare veel leren en tegen de Limburgers met gepast eergevoel reageren.”