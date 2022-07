Marthe Truyen glipt in Baloise Ladies Tour mee met de grote namen en pakt de leiding in het klassement voor Belgische rensters

Bij die tien aanvallers één landgenote: Marthe Truyen. De 22-jarige renster uit Nijlen schoof na de eerste van twee tussenspurten mee met algemeen leider Lorena Wiebes, de Franse kampioene Audry Cordon-Ragot, de Britse Pfeiffer Georgi, de Canadese Alison Jackson, de Française Anaïs Morichon, de Australische Georgie Howe en de Amerikaanse Lily Williams. Deze laatste viel snel weg. Ellen Van Dijk, voornaamste uitdager van Wiebes, sprong naar de kopgroep. Ook de Nederlandse Evi Kuijpers en de Poolse Daria Pikulik konden het gaatje dichten. De rest was gezien. “Even schrikken toen ik in een vlucht met Ellen Van Dijk, Lorena Wiebes en Audrey Cordon-Ragot bleek te zitten”, beweerde Truyen die de weg en het veld nog zeker één jaar zal combineren.

Te veel respect

Georgie Howe ging in de voorlaatste lokale ronde alleen aan de haal. De Australische liep tot 55 seconden uit, maar op vijf kilometer van de streep werd ze opnieuw ingelopen. Zodat de etappe uitdraaide op een sprint met tien. Uiteraard een kolfje naar de hand van Wiebes die in de rituitslag nog een seconde voorsprong op Ellen Van Dijk en Daria Pikulik kreeg. Marthe Truyen, actief in het shirt van Plantur-Pura, sprintte naar de vierde plaats. Vorige maand eindigde ze in enkele massaspurten op het podium.

“In de laatste bocht had ik net iets te veel respect voor de grote namen”, gaf Truyen toe. “Toch is deze vierde plaats een goed resultaat. Veel beter dan donderdag in Olsene. Wat we daar met de ploeg probeerden mislukte. Vandaar dat ik pas negentiende werd. Het was onze bedoeling om veel beter te doen. Ben blij dat ik dit in Herzele kon rechtzetten.”

Grote voorsprong

Truyen werd beloond met de leidersplaats in het klassement voor de beste Belgische renster. In die nevenranking heeft ze bijna vier minuten voorsprong op Fien Van Eynde. Die bonus zou ze in de tijdrit van zaterdagavond in Knokke niet mogen prijsgeven. “Het wordt wel mijn eerste tijdrit over 15,6 kilometer”, besloot Truyen.