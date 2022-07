Marthe Truyen beste Belgische in Baloise Ladies Tour: “Top tien in eindstand vind ik veel belangrijker”

Truyen, 22 jaar en actief bij Plantur-Pura, deed vrijdag in de etappe in en rond Herzele een gooi naar de trui van beste Belgische renster. “In een tussenspurt wou ik gratis seconden pakken om misschien beste landgenote te worden”, blikte Truyen terug. “Plots zat ik, na die sprint, in een ontsnapping. Op de juiste plaats, op het juiste moment, met de juiste mensen. En wat meer was: ik kon in die kopgroep van tien standhouden.”

Waardoor Truyen bijna vier minuten voorsprong nam op de andere Belgische rensters. In de tijdrit in Knokke-Heist was Marion Norbert-Riberolle de enige landgenote die voor haar eindigde. Truyens leiderstrui kwam niet in gevaar, ook niet meer in de vlakke slotetappe in Deinze. Ze sloot de Baloise Belgium Tour als negende af. Op wereldtopper Ellen Van Dijk gaf ze 2’59 toe.

“Dat ik in deze rittenkoers beste Belgische ben is leuk, maar echt super is dat nu ook weer niet”, ging Truyen verder. “In ons land gaapt achter Lotte Kopecky een groot gat. Voor mij persoonlijk is top tien in de eindstand van deze Baloise Ladies Tour veel belangrijker dan winst in het nevenklassement voor beste landgenote. Die negende plaats in de eindstand betekent veel meer.”

Weg of cross?

Ook al omdat Marthe Truyen tot nog toe vooral actief was in het veldrijden. Enkele goeie resultaten in massaspurten plus de einduitslag in deze Baloise Ladies Tour doen haar twijfelen. Het zou best kunnen dat de weg voortaan belangrijker wordt dan het veld.

“Tenzij ik komende winter in de cyclocross dezelfde stap zet als deze zomer op de weg”, aldus de 22-jarige renster. “Ik zal zeker een aantal crossen rijden deze winter. Maar misschien ga ik me omscholen tot wegrenster en wordt de cross voorbereiding op de weg. In elk geval vind ik deze Baloise Ladies Tour veel mooier dan vorig jaar. Toen waren het allemaal vlakke ritten. In Herzele overbrugden we vrijdag duizend hoogtemeters. En het was een rittenkoers over vijf dagen. Dit heeft het vrouwenwielrennen nodig. Wij kunnen meer aan dan enkel maar eendagskoersen.”