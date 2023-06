Marthe Goossens pakt brons op BK tijdrijden: “Deze podiumplaats had ik helemaal niet verwacht”

Wielrennen BK profs Jordi Meeus gaat voor goud op het BK: “Tonen dat ik klaar ben voor mijn eerste Tour”

Jordi Meeus (Bora Hansgrohe) trekt met een goed gevoel naar het BK in Izegem. De Lommelaar kreeg donderdag het verlossende telefoontje over zijn selectie voor de Tour. Meeus is er bij als de Ronde van Frankrijk op 1 juli van start gaat in Bilbao. “Ik heb getoond dat ik klaar ben voor de Tour. Ik hoop dat ik kan bevestigen op het BK. Ik ben zeker één van de kanshebbers. Beter doen dan een jaar geleden betekent winnen”, lacht Meeus.