Marten Verbeeck (RC Hades) matchwinnaar met olympisch doelpunt tegen SK Tongeren: “Na deze knappe reeks van 24 op 24 gaan we voor de titel”

In de spits kreeg Seppe Maesen voor het eerst een basisplaats bij RC Hades. De eerste prik kwam van Tongeren met een kopbal van Stassen. Na tien minuten had Vandecaetsbeek een goede redding in huis op een kopbal van een zeer bedrijvige Elens. Halverwege de eerste helft opnieuw dreiging langs Bongiorno, maar aan de overkant moest Jacquemyn redding brengen voor de doellijn, na een poging van Quintiens. De Ambiorixzonen dreigden nog met een schot van de pijlsnelle Cilt rakelings naast.

Twintig minuten na de rust kwam het moment van de partij. Bij Tongeren werd dom een hoekschop weggegeven en Marten Verbeeck scoorde met een olympisch doelpunt. Vijf minuten voor tijd had doelman Gijbels nog een knappe reflex in huis op een vrije trap van Berben. Hades kon de nipte voorsprong behouden en het feestje kon losbarsten.

“We blijven het geweldig doen hé”, glunderde Marten Verbeeck, de artiest van het olympisch doelpunt. “Het werd een leuke derby met mooi voetbal in de eerste helft. Na de koffie werd het vooral bikkelen. Vorige week scoorde Tony Cinti ook door een corner rechtstreeks in doel te trappen. Ik dacht dat kan ik ook (lacht). Ach, er was zeker een tikkeltje geluk bij. Ik wilde sowieso de bal scherp naar de eerste paal brengen, maar ik kreeg de nodige steun van de wind om een olympisch doelpunt te scoren. Tja, we zitten in een uitstekende flow. Haast niet te geloven. SK Tongeren kreeg zeker mogelijkheden, maar we slikken weinig tegendoelpunten. De organisatie staat elke wedstrijd op punt. We zijn nu bezig aan een indrukwekkende reeks met 24 op 24! We gaan dan ook resoluut voor de titel. Onze voorzitter Michel Verhoeven haalde nog aan dat Hades niet zal promoveren, maar dat wisten we voor aanvang van het seizoen. Die licentievoorwaarden liggen veel te hoog. Toch gaat deze groep vol om kampioen te spelen. We spelen voor de eer en elke voetballer wil toch een titel op zijn palmares”, besluit de polyvalente middenvelder.

Lance Voorjans

“We zijn zeker ontgoocheld met dit resultaat”, stelde de Tongerse sterkhouder Lance Voorjans. “We kregen de beste kansen en het doelpunt van Hades had er nooit mogen komen. De hoekschop die we weggeven is een kinderlijke fout. En dan kan Verbeeck met alle geluk van de wereld ook nog scoren met een olympisch doelpunt. Tja, bij Hades zit alles mee. We verdienden zeker een gelijkspel. Jammer, maar we lieten zien dat dit SK Tongeren bij de betere ploegen van de reeks hoort. Zaterdag komt Lebbeke over de vloer. Ik ben helaas dan geschorst. Aan de jongens om weer de positieve draad van de voorbije weken op te nemen en de drie punten in Tongeren te houden.”

RC HADES: Gijbels, Jacquemyn, Leyssens, Caubergs, Verbeeck, Elens (80' Olaerts), Maesen (90' Vannitsen), Vanratingen, Bongiorno, Celen, Convents.

SK TONGEREN: Vandecaetsbeek, Quintiens, Dupain, Frenoy (72' Berben), Geurts, Vanderhoven, Cilt (72' Jungschleger), Spaillier (72' Amoah), Kuchinska (84' Larondelle), Voorjans, Stassen.

DOELPUNT: 65' Verbeeck (1-0).

GEEL: Voorjans, Leyssens, Maesen.

SCHEIDSRECHTER: Vandevenne.