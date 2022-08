Marten Schevenels (KVK Wellen): “Teleurstelling haalt het van trots op dit moment”

Niet dat de drie tegendoelpunten bij Schevenels mochten gezocht worden. In een sterk aanvangskwartier hield de Wellense goalie zijn team tot tweemaal toe in de wedstrijd. Ook later in de partij bewees hij uit het goede hout gesneden te zijn. Overtuigd van eigen kunnen, doet Schevenels het verhaal van de wedstrijd. “Ik kan terugblikken op een goede wedstrijd, maar dat geldt ook voor mijn maats. Met die twee tussenkomsten hield ik de nul en toen we bij onze eerste echte uitbraak ook meteen scoorden, kregen we een boost. Lokeren-Temse gooide het roer om en scoorde nog voor de rust driemaal. Eerlijk bij geen van deze doelpunten had ik een schijn van kans. Bij de rust staken we de koppen bij mekaar en besloten er voluit voor te gaan Die aansluitingstreffer meteen na de pauze voedde onze drive en ook nadien waren de betere mogelijkheden nog voor ons. Jammer dat het uiteindelijk niet meer lukte, maar nu gaat de focus helemaal naar de kompetitiestart”, aldus Marten Schevenels die allicht wat graag zijn 23ste verjaardag deze week nog wat meer kleur had willen geven.