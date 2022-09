Marten Schevenels (KVK Wellen): “Ik wil me elke week opnieuw bewijzen”

Nadat hij zijn opleiding kreeg bij o.m. STVV en KRC Genk, fungeerde de inwoner van Zoutleeuw de voorbije vier seizoenen als doublure. “Niet dat ik mij zomaar neerlegde bij die rol van invaller. Ik heb bij Thes altijd alles gegeven om een rang te kunnen opschuiven en heb daar best wel veel geleerd. Toen Wellen dan aanklopte en mij verzekerde dat ik me in de voorbereiding zou kunnen bewijzen, heb ik niet geaarzeld. Ik heb in de aanloop naar de kompetitiestart elke kans gegrepen en een week voor aanvang meldde coach Maxime Annys me dat ik als titularis het seizoen zou starten”, vat Schevenels zijn voetbalverleden tot op heden samen. De goalie, die al eerder de liefde in Wellen vond, wil zijn club wat graag de volgende maanden van zijn kunnen overtuigen. “Weet je, het is niet vaak doelmannen van mijn leeftijd gegeven, om als titularis uitgespeeld te worden. Coach Maxime Annys is evenwel iemand die jeugdige talenten de kans wil geven om zich op dit niveau te etaleren en ik wil zijn vertrouwen niet beschamen. Onze openingswedstrijd op Sint Lenaarts was niet meteen goed, maar dat hebben we in de derby tegen Pelt rechtgezet. We wisten dat het in die ontmoeting vooral op kampkracht zou aankomen en iedereen heeft zijn taak uitgevoerd. Voetbal is een groepsgebeuren, waarin je maar zo sterk bent als de zwakste schakel. Wanneer we mekaar kunnen optrekken naar een beter spelniveau, hebben we op dat vlak een streepje voor. Zal ook nodig zijn in onze wedstrijd op Wijgmaal trouwens. De thuisploeg prijkt nog steeds zonder zege en zal daar tegen ons verandering in willen brengen. Kop erbij houden dus en goed gegroepeerd acteren, moet ons evenwel in staat stellen puntenwinst te boeken”, blikt Marten Schevenels met vertrouwen vooruit.