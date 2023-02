Märt Tammearu (Knack Roeselare): “Ik heb veel meer vertrouwen in mezelf”

Mikpunten genoeg bij Roeselare

Knack Roeselare is volgend weekend vrij. Waarschijnlijk is het voor de mannen van coach Vanmedegael een ideaal moment om de batterijen opnieuw op te laden. Energie tanken, het is belangrijk, ook voor de spelers van Knack. “Rust is de onzichtbare training”, zei de Belgische toptrainer Julien Vleminckx ooit. Märt Tammearu en zijn ploegmaats zijn nog op drie fronten actief. Het wordt een drukke maand.

“We spelen woensdag tegen Maaseik de kwartfinale van de CEV Cup”, laat de aanvaller uit Estland weten. “Dat wil zeggen dat we niet meer zo ver van de finale zitten en dat is toch wel een ultieme droom. Bij Knack heeft men altijd meerdere mikpunten. Een volgende doelstelling is uiteraard de ‘Cup Final’ in Antwerpen. Ik stond nog nooit in het Sportpaleis, blijkbaar is het daar erg bijzonder. Ik kijk er naar uit. Woensdag was het duel tegen Menen geen waarschuwing. We wisten op voorhand dat zij ook knap volleybal kunnen spelen. Tijdens de bekerfinale krijgen we gewoon de kans om te laten zien dat we beter kunnen. Daarna ambiëren we de titel tijdens de play-offs.”