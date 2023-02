Maro Budts staat voor zespuntenmatch met Hoogstraten: “Trip naar Ninove wordt heel belangrijk”

Frustraties vrije loop gelaten

Budts speelde nochtans een meer dan degelijke partij voorbije zaterdag. “Nu ik al een aantal weken op rij achter de spitsen sta, loopt het steeds beter. Ik ben in elk geval best tevreden over mijn laatste matchen. Tegen Charleroi kon ik zelfs nog eens een goaltje meepikken en dat was toch alweer een tijdje geleden. Mijn eerste en enige doelpunt voor dit weekend dateerde bijvoorbeeld al van de 4-0-zege begin september tegen Thes. Daarom deed het ook zo’n deugd en moest er ook wel frustratie uit na mijn treffer. Het is alleen jammer dat mijn goal uiteindelijk niks opleverde.”

Budts hoopt zaterdag in Ninove wel iets te kunnen rapen met Hoogstraten. “Ik zeg niet dat dit weekend al cruciaal is, maar het is toch heel belangrijk. We hebben de punten tenslotte nog altijd broodnodig. Daarom vind ik het ook niet erg dat het op kunstgras is, want dat ligt ons wel. We moeten het per slot van rekening vooral hebben van ons voetballend vermogen. Bovendien trainen we altijd op kunstgras en dat is toch een voordeel. Denk bijvoorbeeld maar aan de 2-3-zege twee weken geleden tegen Thes, dat ook op kunstgras speelt.”