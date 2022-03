Maro Budts kan dit weekend al de titel pakken met Hoogstraten: “Maar dan moet wel alles meezitten”

WIELRENNEN PROFS Aaron Verwilst kleurt Dwars door Vlaanderen met lange vlucht: “Door val in finale ontbreekt kers op de taart”

Net als in Nokere Koerse liet Aaron Verwilst (24) zich in Dwars door Vlaanderen zien in een lange vlucht. In Waregem leek een sterk resultaat haalbaar, maar een val in de finale besliste er anders over.

17:18