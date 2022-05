Marnix Garmyn effent in eindronde pad naar finale voor ‘s Gravenwezel-Schilde: “Kwalificatie is absoluut verdiend”

‘s Gravenwezel-Schilde leek donderdag na een halfuur nochtans een vogel voor de kat. “Op het moment dat een razend efficiënt Weelde de 0-4 maakte moet ik toegeven dat het wel even paniek was”, vertelt Garmyn. “Anderzijds heb ik wel altijd het gevoel gehad dat we voetballend de betere ploeg waren en dat is uiteindelijk ook gebleken. Bovendien hebben we op geen enkel moment de kopjes laten hangen. We konden in de heenmatch bijvoorbeeld nog voor de rust milderen tot 2-4 en na de pauze hebben we ons langszij geknokt. We hebben zelfs nog kansen gehad om te winnen.”

Plannetje heeft gewerkt

De terugmatch verliep zondag een pak minder spectaculair. “Omdat we wisten dat Weelde het vooral moet hebben van zijn snelheid voorin hadden we ervoor gekozen om een laag blok weg te zetten en dat plannetje werkte. Daardoor was het wel een vrij gesloten wedstrijd, maar we hadden duidelijk het betere van het spel. Bovendien scoorden we op de juiste momenten. Daarnaast hebben we nauwelijks iets weggegeven. Na mijn openingstreffer op het uur zijn we bijvoorbeeld nooit meer in de problemen gekomen. Over de twee wedstrijden bekeken is de kwalificatie dus absoluut verdiend.”

In de finale wacht reeksgenoot Tisselt, dat te sterk bleek voor Lentezon. “We hebben in de competitie misschien wel zes op zes gepakt tegen Tisselt, maar toch mogen we hen niet onderschatten. Ze hebben niet voor niks de tweede periode gepakt. Daarnaast scoren ze ook heel vlot. Zo vonden ze maar liefst negen keer de weg naar doel in hun eerste ronde. Het is dus opletten geblazen, want het is allesbehalve een slechte ploeg.”

Op vakantie

‘s Gravenwezel-Schilde kan tegen Tisselt niet rekenen op Garmyn. “Ik vertrek donderdag op vakantie, die al heel lang gepland stond. Al heb ik het volste vertrouwen in de rest van de ploeg. Tegen Weelde misten we bijvoorbeeld ook een paar jongens, maar de vervangers hebben het heel goed gedaan. Bovendien wil iedereen er duidelijk vol voor gaan. Ik hoop alleen dat het bij een eventuele promotie niet direct een ticketje retour wordt, want dat heb ik al twee keer meegemaakt. Daarom is de club ook van plan om nog minstens één iemand aan te trekken als we zouden overgaan.”

