Marnix Garmyn boekt eerste zege van het seizoen met 's Gravenwezel-Schilde: “Hopelijk zijn we nu vertrokken”

voetbal eerste provincialeZe hebben er maar liefst negen speeldagen op moeten wachten, maar de eerste zege van ‘s Gravenwezel-Schilde is eindelijk een feit. En wat voor één. Marnix Garmyn en co. wonnen afgelopen weekend met maar liefst 2-5 op bezoek bij Retie, dat voor dit weekend amper één keer verloren had.

‘s Gravenwezel-Schilde kwam zondagmiddag nochtans tot tweemaal toe op achterstand. “Dat bewijst de mentale weerbaarheid van onze groep”, vertelt Garmyn. “Ondanks de ietwat tegenvallende resultaten tot nu toe hebben we bijvoorbeeld nog op geen enkel moment de kopjes laten hangen. Bovendien hebben we tegen Retie gewoon een heel goede collectieve prestatie geleverd tegen toch niet de minste ploeg.”

Terug compleet

Voor de fusieclub was het pas de eerste zege van het seizoen. “Daarom deed het ook zo’n deugd. Zeker omdat we er al een paar keer heel dichtbij zijn geweest, maar het was altijd net niet tot nu toe. Gelukkig zijn we ondertussen terug voltallig, want we zijn voorlopig nog niet gespaard gebleven van blessures. Als je dan zoals wij een kleine kern hebt, is dat heel moeilijk om op te vangen. Anderzijds ben ik er wel van overtuigd dat we het heel wat ploegen lastig kunnen maken als we compleet zijn.”

‘s Gravenwezel-Schilde heeft nog wel wat werk voor de boeg om onderin weg te geraken. “Toch geloof ik er rotsvast in dat we ons kunnen redden. Ik hoop alleen dat we nu definitief vertrokken zijn. Al wacht ons volgende week wel een heel zware opdracht met de komst van Tisselt, dat verrassend op kop staat. Anderzijds is het wel een ploeg die ons blijkbaar ligt. Zo zaten we vorig jaar nog samen in tweede provinciale en toen hebben we zes op zes gepakt tegen hen. Bovendien hebben we hen ook geklopt in de finale van de eindronde, maar omdat Geel toen de interprovinciale eindronde won is Tisselt mee gepromoveerd als beste verliezer.”

Ander systeem

Garmyn lukte afgelopen weekend zijn eerste treffer van het seizoen. “We spelen in een iets ander systeem dan in het begin van het seizoen, waardoor ik nu een rijtje hoger sta. Op die manier kan ik heel de linkerflank voor mijn rekening nemen en kom ik iets vaker in scoringspositie. Daarnaast voel ik me ook gewoon al weken heel goed. Het is alleen jammer dat we tot nu als ploeg iets te weinig loon naar werken hebben gekregen, maar wie weet zijn we nu gelanceerd.”

