Marnix Dujardin maakt balans op na jaar zonder boksevenementen: “Voor de oudere boksers is dit verloren seizoen een ramp”

“Het is een jaar om snel te vergeten”, bevestigt Marnix Dujardin, al jarenlang een gevestigde waarde in West-Vlaanderen als organisator, matchmaker en sponsor van verschillende grote boksevenementen. “Een boksgala teert op de aanwezigheid van supporters, die vaak extra willen betalen om als VIP te komen. Die mensen willen we een rijkgevulde maaltijd en drank aanbieden om de avond door te komen. Dit jaar was dit allemaal niet mogelijk.”



“Enkele weken geleden hebben we ook beslist om het grote boksgala van Ingelmunster, dat normaal begin februari plaatsvindt, te annuleren. Heel jammer, maar op dit moment hebben we gewoon nog geen zekerheid in welke omstandigheden dat zou kunnen doorgaan en dat maakt het onmogelijk om alles op voorhand te plannen en te organiseren. Gelukkig hebben we heel wat trouwe sponsors die ons niet zomaar laten vallen. Ik ben ervan overtuigd dat we in het najaar van 2021, wanneer het nieuwe boksseizoen begint, opnieuw op die mensen kunnen rekenen.”