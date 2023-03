Marnick Vermijl (Thes Sport): “We gaan naar Olympic Charleroi voor de drie punten.”

“De cijfers van de laatste weken met 4 op 15 zijn niet om over naar huis te schrijven, maar Dame Fortuna laat ons dit seizoen volledig in de steek”, valt Marnick Vermijl, die zich in het verleden liet opmerken bij Manchester United, met de deur in huis. “We zijn de koning van de gelijke spelen in deze reeks, maar daar koop je uiteraard niets mee. Na de winterstop reeds zes keer een draw. Waar het schoentje nijpt? Dat is nu juist het probleem. Niemand kan daar echt rechtvaardig over oordelen. We hebben met Adriano Bertaccini een goalgetter in huis. Verdedigend geven we weinig weg en ons middenveld is in geen enkele wedstrijd weggespeeld.”

Blessureleed

“Het blessureleed heeft ons parten gespeeld”, gaat Perenaar Vermijl voort. “Vooral het uitvallen enkele keren van mijn broer Laurens deed ons team pijn. Hij kan met zijn snelheid een actie maken en ook regelmatig zijn doelpuntje meepikken. Nu zijn we waarschijnlijk te afhankelijk van onze topschutter Bertaccini. Ook krijgen we dit seizoen te kampen met veel pech. In onze laatste thuiswedstrijd tegen Sint-Eloois-Winkel waren we 90 minuten de betere ploeg. Slikten een ongelukkig doelpunt met een own-goal van Vanaken en hadden pech met schoten van Swinnen en Bertaccini tegen de lat. In de slotminuut scoorden we de dik verdiende gelijkmaker, maar bleven opnieuw achter met een gelijkspel. Zo kan je natuurlijk niet opschuiven in het klassement.”

Olympic Charleroi

“Zaterdagavond wacht ons een lastige verplaatsing naar Olympic Charleroi”, weet de 31-jarige Vermijl, die nog een contract heeft voor één seizoen. “Olympic is één van die profclubs uit onze reeks. Wij zijn nog amateurs die dagelijks gaan werken. Dat is natuurlijk ook wel een reden dat we niet bovenin meedraaien. Anderzijds, we hebben zeker voldoende kwaliteit in onze kern om aanspraak te mogen maken op een plaats bij de eerste zes. Daar ben ik heilig van overtuigd. We gaan dan ook naar Charleroi voor de drie punten. Het geluk zal toch ook eens aan onze kant staan zeker? Bovendien spelen we altijd beter tegen ploegen die ook willen voetballen. De voorbije jaren klom Thes Sport snel op de ladder en de meeste clubs komen “de bus parkeren” bij ons. Of het seizoen niet reeds om zeep is? Uiteraard kan je als supporter van Thes Sport niet gelukkig zijn als je de rangschikking bekijkt. Er resten nog twaalf wedstrijden. Voor de prijzen komen we te laat, maar we kunnen ons seizoen nog glans geven door in schoonheid te eindigen.”