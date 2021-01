Marnic Braems (E. Elene-Grotenberge): “Veel minder inkomsten, dus nieuw uitdagender premiestelsel”

Eendracht Elene-Grotenberge maakt geen budget op per voetbalseizoen, maar per kalenderjaar. Dus van 1 januari tot en met 31 december. Met het jaareinde in zicht wordt die begroting elk jaar samengesteld. Ondanks de coronacrisis en de beperkende maatregelen om het virus aan banden te leggen, werd van die timing niet afgeweken. Onderhandelingen met de spelers werden ook al gevoerd, met driekwart van de groep zelfs al afgerond.

“Uiteraard hebben ook wij aanpassingen moeten doorvoeren”, verduidelijkt sportief manager Marnic Braems. “Sponsoring blijf gelijk, niemand haakt af, maar we konden geen jeugdtoernooien organiseren, geen eetfestijn, geen truffelverkoop, enzovoort. Dus een pak minder inkomsten. We hebben onze spelers niet gevraagd in te leveren, maar pasten het premiestelsel aan. Ze gaan meer punten moeten sprokkelen om hetzelfde te verdienen. In het verleden werkten we altijd naar een bepaald aantal punten toe. Dat aantal hebben we verhoogd. Als dat wordt gehaald zijn we, in een normale competitie, zeker van deelname aan de eindronde. Dus extra uitdagend.”

Tribune zo goed als klaar

Heel wat spelers tekenden al op deze vernieuwde aanpak in. Doelman Manu De Clercq, Thomas Van Der Haegen, Vincent Deleenheer, Tuur De Meerleer, Lorenzo Vanhoolandt, Robbe Van Ruyskensvelde, Gilles Van Eecke en Kevin Merckaert zullen ook volgend seizoen bij EEG voetballen.

“Het ziet er redelijk goed uit, driekwart van onze spelers tekent bij”, gaat Braems voort. “Op de transfermarkt gaan we ons niet bewegen. Behalve om spelers die vertrekken te vervangen. Met trainer Steven Huysveld hebben we ook al een akkoord voor volgend seizoen. Het is een beetje eigenaardig na amper vijf speeldagen een evaluatie te moeten maken. Normaal doen we dat na een half seizoen. Even dachten we de besprekingen uit te stellen, maar dan gingen we te laat zijn. Dus evalueerden we toch al.”

“Met elf op vijftien waren we goed gestart. Als de competitie wordt hervat, spelen we tien finales. Onze tribune en kleedkamers zijn zo goed als klaar. Jeroen Buyse en zijn ploeg hebben uitstekend gewerkt. De kans is groot dat we de nieuwbouw bij de eerste thuismatch (21 februari tegen Aalter, red.) in gebruik kunnen nemen.”

Lees ook: meer voetbal in Oost-Vlaanderen