Marlies Janssens: “We trekken met Asterix Avo vol vertrouwen en met een goed gevoel naar Limburg”

Nog geen sleutelwedstrijd

“Dit is nog geen beslissend duel, maar het is wel een erg belangrijke confrontatie”, denkt Marlies Janssens. “De Ladies Volley Limburg werden van bij het begin van de competitie steevast bij de titelkandidaten genoemd. We kennen ze al een beetje, want in de eerste voorbereidingsperiode hebben we hen tijdens een toernooi reeds ontmoet. Ik ben blij dat de match vorige zaterdag tegen Gent snel gedaan was. Kordaat, kort en krachtig. Tijdens de laatste set moesten we zelfs niet veel energie verspillen. Nu kunnen we vol vertrouwen en met volle goesting naar Limburg trekken. We hebben echt gewerkt naar een piekconditie tijdens deze periode. We zitten in een positieve ‘vibe’. We kunnen een rechtstreekse concurrent - want dat zijn de Limburgers toch - een flinke dreun verkopen, wanneer we ginder zouden winnen. Maar er volgen nog een tiental ontmoetingen. We mogen niemand onderschatten, denk maar aan ons duel tegen Charleroi”, waarschuwt de middenspeelster uit Laken. “Ik geloof trouwens dat de laatste match van deze competitie opnieuw een clash tegen de Limburgers wordt. Dàt zou wel eens een cruciaal gevecht kunnen worden. We willen woensdag natuurlijk ook winnen. De opslag en de receptie worden alweer de belangrijkste voorwaarden om hen te kunnen verslaan”, voorspelt Marlies Janssens.