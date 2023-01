Marlies Janssens (VDK Gent): “Ons vertrouwen groeide steeds meer tijdens deze volleybalklassieker”

VolleybalVDK Gent tegenover Asterix Avo, dat is een traditionele volleybalklassieker bij de vrouwen. Vergelijk het gerust maar met de jarenlange titanenstrijd tussen Knack Roeselare en Greenyard Maaseik bij de mannen. Zaterdagavond was het weer zover. Twee gemotiveerde teams tegenover elkaar, vastbesloten om elkaar geen duimbreed toe te geven. Asterix Avo startte gretig, maar geleidelijk aan nam de Gentse ploeg het heft in handen. Vastberaden en meedogenloos.

VDK Gent won met 3-1 in een wedstrijd dat voortdurend op en neer ging. De tussenstanden verraden het grillige spelverloop. Set 1: 12-19 voor de bezoekers en toch kwam de Gentse ploeg nog verbeten terug tot 20-22. Set 2: 0-5 in het voordeel van de Beverse ploeg, maar al snel zette VDK de bordjes gelijk tot 11-11. Daarna liet het Asterix Avo snel achter zich en ook in de derde set was Gent helemaal op het juiste ritme gekomen. Set 4: 8-3, deze keer in het voordeel van VDK Gent, maar dan werd het nog 15-16, want Asterix Avo liet ook nooit de armen zakken. Tevergeefs.

Eerste thuiswedstrijd

Telkens wanneer de toeschouwers dachten dat de kloof groot genoeg was, deed het team aan de overkant een geweldig inhaalmanoeuvre. Marlies Janssens werd verkozen tot ‘Women of the game’. “We moesten eerst op het gewenste toerental komen”, glundert de middenspeelster van VDK Gent. “We hebben als team collectief gereageerd en elkaar voortdurend geholpen. Ons vertrouwen groeide na de toch wel verschroeiende start van mijn ex-ploeg. We hebben op een krachtige manier kunnen profiteren van hun dipje. Dit is een belangrijke overwinning.”

Stijn Morand, duidelijk gelukkig, had verschillende redenen voor de overtuigende zege van zijn team. “Dit is onze eerste thuiswedstrijd”, verklaart de trainer-coach van VDK Gent. “We zitten op schema, want tijdens de heenronde speelden we uitsluitend op verplaatsing. We verloren maar één match, dus kan het alleen maar beter gaan. Het was ook de eerste keer dat we met een complete ploeg konden aantreden. In de eerste set moesten we wat zoeken naar het juiste wedstrijdritme. Daarna domineerden we autoritair de debatten. Dit is een perfecte aanloop naar onze Europese wedstrijd van woensdag.”