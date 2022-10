Marlies Janssens en VDK Gent ondergaan wet van sterkste: “De nodige lessen trekken uit deze hoogstaande internationale wedstrijden”

volleybal champions leagueHet was woensdag niet de avond die de trainers en de speelsters van VDK Gent in gedachten hadden toen zij aan de Europese confrontatie tegen Vasas Boedapest begonnen. Het zag er allemaal zo mooi en veelbelovend uit: een bomvolle zaal, de typische, opgewonden sfeer die er rond een Champions League-wedstrijd hangt, met televisiecamera’s op de acties gericht. Maar het team van coach Morand botste op bijzonder sterke tegenstanders uit Hongarije.

“We hebben 24 ‘unforced errors’ genoteerd tijdens de drie korte sets”, zucht trainer-coach Stijn Morand na de wedstrijd. “Het was een optelsom van fouten. Vooral in het verwerken van hun zware opslagen en ook in verdediging kwamen we te kort. We zijn op geen enkel moment in de wedstrijd kunnen komen. We wisten dat dit een zware opdracht zou worden, want van alle kwalificatieploegen waren deze Hongaarse kampioenen de sterkste opponent die we hadden kunnen treffen.”

Uitdagingen genoeg

“Dit is een goede leerschool, we stonden tegenover een standvastige profploeg”, beseft de Gentse coach. “Dat verschil werd steeds meer duidelijk. De harde cijfers geven echter een vertekend beeld. Nu waren er te veel onbegrijpelijke misverstanden. De terugwedstrijd, volgende woensdag in Boedapest, zal anders zijn. En we hebben de CEV Cup als vangnet. Onze deelname aan de Europese competities is nog niet voorbij. We hebben ‘challenges’ genoeg, zelfs de eerste competitiematch tegen Leuven wordt zaterdag een nieuwe uitdaging.”

“We hebben de wet van de sterkste ondergaan”, gaf ook Marlies Janssens, net terug van het WK met de nationale selectie, toe. “Net zoals vorige maand, met de Yellow Tigers, moet Gent de nodige lessen trekken uit deze hoogstaande internationale wedstrijden. In receptie en verdediging zijn er nogal wat verbeterpunten, dus we weten waaraan we moeten werken.”

De vrouwencompetitie in de Liga begint zaterdag. Kapitein Laure Flament en haar medespeelsters moeten de verplaatsing naar Leuven maken. Een enthousiaste ploeg die net gepromoveerd is en zonder enige twijfel hun eerste match in de hoogste volleybalreeks met veel motivatie zal aanvatten.

