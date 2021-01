Marko Kvasina redt met eerste doelpunt punt voor KV Oostende: “Dit geeft vertrouwen”

Eén assist had Kvasina al, toen hij Cameron McGeehan de 3-0 aanbood tegen Moeskroen in oktober. En nu lukte Kvasina een eerste goal, met z’n knikker, net als die assist. “Persoonlijk ben ik heel blij met dit doelpunt. Dit geeft vertrouwen naar de toekomst toe”, vertelt de 1,95 grote spits. “Alleen, mocht ik kunnen kiezen, had ik liever de drie punten gepakt.”

Kvasina moest heel lang wachten op zijn doelpunt. Zijn laatste officiële goal dateert van 15 december 2019 in de Oostenrijkse Bundesliga, toen hij met SV Mattersburg won tegen WSG Tirol. Let op, door de coronacrisis werd er ook in het Alpenland even niet gevoetbald, wat Kvasina’s droogteperiode ook verlengde. Bij KVO stond hij dit seizoen twee keer in de basis. De eerste keer op de openingsspeeldag (tegen Beerschot, red.), en voorts kreeg hij twaalf keer een invalbeurt.

Verschrikkelijke statistiek

“Een half jaar spelen (bij KV Oostende, red.) zonder scoren, is een verschrikkelijke statistiek. Maar de trainer liet me voor de match weten dat ik mijn kans zou krijgen. ‘Gewoon niet stressen’, zei hij me. ‘Denk gewoon aan wat je op training doet.’ Nu, tijdens de opwarming werkten we al op voorzetten. Toen Andrew (Hjulsager, red.) die perfecte cross gaf, moest ik er gewoon m’n hoofd tegenzetten.”

Druk schema

KV Oostende speelt deze maand nog tegen Kortrijk (zaterdag), Club Brugge (20/01), Antwerp (23/01), Standard (28/1) en Zulte-Waregem (31/01). Kort erna volgt de bekermatch tegen Waasland-Beveren (03/02) en de competitiepot tegen Sint-Truiden (06/02). Met zo'n druk schema zal trainer Blessin allicht roteren, waardoor bijvoorbeeld Kvasina weer z'n minuten zal maken.