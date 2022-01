Marko Ilic vindt dat KV Kortrijk meer verdiende tegen Eupen: “We speelden een dominante wedstrijd”

Voetbal 1AKV Kortrijk was de betere ploeg tegen Eupen, maar winnen lukte niet. De Kerels wrongen te veel kansen de nek om en speelden uiteindelijk 1-1 gelijk. Dinsdag maken ze de verplaatsing naar Charleroi en zondag komt landskampioen Club Brugge op bezoek in het Guldensporenstadion.

Voor de aftrap was er een mooi moment. Op 14 december speelde Kristof D’Haene - tegen KV Oostende - zijn 200ste wedstrijd voor KV Kortrijk. De aanvoerder werd daarom gehuldigd. Het leek de West-Vlamingen te inspireren, want KVK startte furieus. De troepen van Karim Belhocine dwongen heel wat mogelijkheden af, maar scoren lukte niet. Eupen werd helemaal weggespeeld, maar kwam tegen de gang van het spel in op voorsprong. In de tweede periode maakte KVK - via Messaoudi - wel nog gelijk, maar de puntendeling voelde aan als een nederlaag. Ook bij doelman Marko Ilic overheerste de teleurstelling. “We speelden een goede en dominante wedstrijd”, vertelt de Servische goalie van KVK. “We verdienden de drie punten. Je ziet dat we een goede ploeg hebben. Als we nu nog onze kansen leren afmaken, dan zitten er mooie dingen aan te komen.”

Twee verloren punten

De Veekaa kon een goede zaak doen in het klassement, maar verloor twee cruciale punten in de strijd om een plaats in de Europe play-offs. “Het zijn inderdaad twee punten dat we weggegooid hebben. Voor dat doelpunt waren ze amper over de middellijn geweest, maar wij waren gewoon inefficiënt. Je weet dat je het deksel dan op de neus kan krijgen en dat gebeurde ook.”

Moeilijk programma

Zowel Club Brugge, Antwerp, STVV, Zulte Waregem, Union, Standard als Anderlecht komen nog bezoek in het Guldensporenstadion, maar dinsdag maken ze eerst de verplaatsing naar Charleroi. “We gaan ook daar vol voor de overwinning, want we zitten in een goede flow.” Trent Sainsbury zal wel niet van de partij zijn tegen Charleroi. De Australische centrale verdediger heeft interlandverplichtingen. “We gaan hem missen, maar er zijn genoeg spelers die hem kunnen vervangen.”

Pijnlijke vinger

In de eerste helft ging Marko Ilic plots naar de kant voor een injectie in de vinger. Het spel lag een paar minuten stil. “Ik denk dat mijn vinger gebroken is. Het gebeurde gisteren op training, maar ik kan spelen. Het doet gewoon verschrikkelijk veel pijn.”

Volledig scherm © BELGA

Lees ook: voetbal in 1A