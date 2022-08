Marko Ilic (KV Kortrijk) speelt andermaal een wereldpartij, maar: “De teleurstelling overheerst”

Voetbal Jupiler Pro LeagueKV Kortrijk ging tegen vicekampioen Union met 2-1 de boot in. Doelman Marko Ilic had opnieuw enkele prachtige reddingen in huis, maar toch kon Union-aanvoerder Teddy Teuma hem twee keer vloeren. Een uur na de wedstrijd was hij nog steeds enorm ontgoocheld.

Het is voorlopig niet het seizoen van KV Kortrijk. De Kerels speelden een erbarmelijke eerste helft en mochten blij zijn dat het maar 1-0 stond aan de rust. Na de koffie wisselde Belhocine drie keer en dat loonde. Vooral Bruno en Vandendriessche toonden dat ze altijd moeten starten. Maar ook zij konden de nederlaag niet voorkomen. Nochtans had Gueye altijd de gelijkmaker moeten binnentrappen, maar de Senegalees miste onbegrijpelijk. Bij de West-Vlamingen was Marko Ilic opnieuw dé man van de wedstrijd. De Servische goalie stond verschillende keren pal.

Dat Ilic opnieuw uitblonk zegt eigenlijk genoeg. De KVK-doelman was duidelijk aangeslagen. “Ik ben echt enorm teleurgesteld. Het is nooit leuk om te verliezen. Ik hoopte dat we nog een gelijkspel uit de brand konden slepen, maar dat lukte niet. Ik probeer naar het positieve te kijken, maar dat is niet gemakkelijk na een nederlaag. Ik haat verliezen. Het is ook jammer voor de supporters die de verplaatsing maakten. Ik wou hen bedanken met puntengewin, maar het mocht niet baten.”

Topkeeper

Ilic was opnieuw een lust voor het oog. Samen met Mignolet is hij misschien wel de beste doelman van de Jupiler Pro League. “Bedankt voor het compliment. Ik probeer het team altijd zo goed mogelijk te helpen, maar momenteel overheerst de teleurstelling. Ik werk hard om iedere dag beter te worden. Tegen Union heb ik me voor de volle honderd procent ingezet. Ik heb mijn ploeggenoten vooruit geschreeuwd en daarom is mijn stem wat verdwenen. Ik wil gewoon winnen.”

Zondag kijken de troepen van Karim Belhocine landskampioen Club Brugge in de ogen. Andermaal een lastige wedstrijd dus. “Het wordt aartsmoeilijk, want zij spelen thuis. Maar we moeten gewoon alles geven. In voetbal weet je nooit. We moeten ons zo snel mogelijk herpakken. We hebben een goede ploeg die ambitie mag koesteren.”

