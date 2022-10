Marko Ilic en KV Kortrijk trekken met vertrouwen naar Genk: “We hebben getoond waartoe we in staat zijn”

In het prille verleden was elke topploeg bang om naar het Guldensporenstadion af te zakken en dat is de laatste tijd toch wat verdwenen. Maar een goed voetballend KV Kortrijk won afgelopen weekend dankzij een collectief sterke prestatie met 2-1 tegen fiere leider Antwerp. Zouden de Kerels eindelijk opnieuw een thuisreputatie kunnen opbouwen? Selemani was zondagavond de grote uitblinker, maar eigenlijk steeg zowat iedere speler boven zichzelf uit. “Het was een geweldige wedstrijd”, weet goalie Marko Ilic. “De supporters waren echt fenomenaal. Ze hebben ons vooruit gestuwd. Ik weet dat we fanatieke fans hebben, maar zondag was het next level. Het was een belangrijke overwinning, want we zijn niet goed aan het seizoen begonnen.”

“Het is jammer dat ze in de absolute slotfase nog een strafschop kregen, want ik had graag voor de vierde keer dit seizoen de nul gehouden. Maar zoals ik al zei, waren de drie punten het enige wat ons bezighield." Ilic toonde zich andermaal een betrouwbaar sluitstuk. Vooral zijn twee reddingen op schoten van Miyoshi, waren impressionant. Ik ben tevreden over het niveau dat ik haal. Ik hoop in de toekomst nog vaak belangrijk te zijn met talrijke cruciale reddingen.”

Racing Genk

Zaterdagmiddag maken Ilic en co. de verre verplaatsing naar Genk. Ze geven er de troepen van Wouter Vrancken partij. “Ze spelen momenteel het beste voetbal in onze competitie. Het wordt een beladen en moeilijk duel, maar we hebben getoond waartoe we in staat zijn. Als we in onszelf geloven, kunnen we iedere ploeg in België verslaan.” Tegen Antwerp speelde KVK met vier verdedigers en dat werkte duidelijk. “De coach beslist in welk systeem we spelen. Ik heb niet echt een voorkeur. Ik vertrouw hem voor de volle honderd procent.”

WK

Ilic zijn grote droom is om met Servië aan te treden op het WK in Qatar. “Ik hoop erbij te zijn, maar er zijn verschillende uitstekende Servische doelmannen. Het zou evenwel een droom zijn die uitkomt.” Met Vlahovic, Mitrovic, Milinkovic-Savic, Tadic en Kostic mag Servië misschien wel als een ‘dark horse' aanschouwd worden. “Deze generatie kan hoge ogen gooien op het WK. Het zou echt fantastisch zijn als ik tot de selectie behoor.”

