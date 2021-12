Marko Ilic en KV Kortrijk gaan vol voor een negen op negen: “Op Seraing zijn de drie punten een must”

Voetbal 1AKV Kortrijk kan tegen Seraing zijn derde wedstrijd in een week tijd winnen. De Kerels rekenen daarvoor onder meer op hun doelman Marko Ilic. De Serviër is aan een prima seizoen bezig en heeft al zes clean sheets achter zijn naam staan in de Jupiler Pro League. De 23-jarige goalie hoopt in het Stade du Pairay opnieuw de nul te houden.

Met overwinningen tegen OH Leuven en KV Oostende op zak, trekt KV Kortrijk naar Seraing. De Veekaa kan een gouden zaak doen in het klassement als het ook de Luikenaars over de knie legt. Marko Ilic - die al enkele keren uitpakte met een geweldige parade - kan tegen Seraing voor de zevende keer dit seizoen zijn netten schoon houden. Slaagt hij daarin, dan komt hij op gelijke hoogte van Union-doelman Anthony Moris. Enkel de Luxemburger heeft voorlopig meer clean sheets dan Ilic. “Ik ben erg gelukkig met hoe het loopt”, opent de Servische doelwachter het gesprek. “Die statistieken zijn leuk en ik hoop dat we op het einde van het seizoen de meeste clean sheets hebben. Het collectieve primeert, maar ik heb ook persoonlijke ambities. Ik wil overal de beste in zijn.”

“Ik weet welke keeper meer de nul heeft gehouden dan mezelf. Ik weet namelijk alles”, lacht hij. “Er zijn heel wat goede doelmannen in België en het is niet gemakkelijk om me te onderscheiden, maar ik denk dat het toch aardig lukt dit seizoen. Ik liet al enkele mooie dingen zien. Zelfvertrouwen is belangrijk en dat heb ik in overvloed.”

Moeilijke wedstrijd

Ilic verwacht een moeilijke wedstrijd op Seraing, maar Kortrijk kan niet tevreden zijn met alles minder dan de drie punten. Op de openingsspeeldag wonnen de Kerels met 2-0 tegen de Metallo’s. Kunnen ze dat nog eens herhalen? “Uitwedstrijden zijn altijd moeilijke matchen om te spelen. Iedereen kan iedereen verslaan in deze competitie. Maar de drie punten pakken, is een must. Ze hebben enkele goede aanvallers, maar wij hebben zes op zes gepakt en trekken met vertrouwen naar Luik. We speelden veel gelijk in de laatste minuten en dat deed pijn, maar de laatste tijd houden we goed stand en verzwakken we niet naar het einde toe.”

Gelukkig in Kortrijk

De goede prestaties van de Servische doelman zijn ook andere ploegen niet ontgaan, maar Ilic blijft deze winter zo goed als zeker in de Groeningestad. “Ik ben hier erg gelukkig en we draaien een goed seizoen. Ik vind het maar normaal dat je tot het einde van het seizoen blijft, maar je weet natuurlijk nooit. Ik ben nog maar 23 en heb dus nog tijd om stappen te zetten.”

Volledig scherm © BELGA

Lees ook: voetbal in 1A