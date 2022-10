Marke-Webis bekert zondag bij topklasser Maaseik: “Content als we af en toe beetje weerwerk bieden”

Voor Marke-Webis is de competitie prioritair. Daarin gaat het goed. De teams in Nationale 1 hebben allemaal vijf of zes speeldagen achter de rug. De club uit Wevelgem zit nog maar aan vier wedstrijden: twee 3-0-zeges, één 3-2-winst en één 3-2-verlies bij Interfreight Brabo Antwerp. “Bij titelkandidaat nummer één”, benadrukt coach Engelschenschilt. “We moesten op een donderdagavond naar Deurne. Niet evident. Door de files hebben we er heel lang over gedaan. Toch was het een dubbeltje op zijn kant. We hadden kansen om de partij met 1-3 te winnen en in de vijfde set dwongen we ook nog een matchbal af.”

Met negen punten staat Marke-Webis voorlopig zevende. Weliswaar met één of twee wedstrijden minder dan de andere clubs. Voor de competitie hervat – op 6 november trekt Marke-Webis naar Topsportschool Vilvoorde, een week later wordt in de sporthal van Marke leider Hemiksem-Schelle ontvangen – staat een bekermatch bij Maaseik op het programma.

Naar top drie

“Het is al de tweede keer dat we voor de beker naar Limburg moeten”, gaat Engelschenschilt verder. “Voor de trip naar Maaseik zijn we realistisch. De Limburgers zijn al enkele jaren top twee of drie in België. We verwachten niets. Als we af en toe een beetje weerwerk kunnen bieden, zullen we content zijn. We moeten er vooral voor zorgen dat we klaar zijn voor de twee volgende opdrachten in de competitie. Als we Topsportschool Vilvoorde en Hemiksem-Schelle kunnen kloppen komen we in de top drie van het klassement.”

Leuke reeks

Marke-Webis mikt, ook na het vertrek van setter Gil Vincart naar Doornik in tweede nationale, op een plaats in de linkerkolom van het klassement. “Het gaat goed, we zijn op weg om een zorgenloos seizoen te spelen”, weet coach Engelschenschilt. “De eerste helft van de rangschikking halen lijkt mogelijk. Het is een leuke reeks, veel ploegen zijn evenwaardig. Het zal van letsels en ziektes afhangen. Wij hebben onze tweede setter Yaro Verhoye door ziekte drie weken moeten missen. Er zijn nog wat werkpunten, maar we spelen degelijk volleybal, dat is het belangrijkste.”

Lees ook: meer volleybal