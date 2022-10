Mark Bogaert is met Asse-Ternat aan nieuw avontuur begonnen in Top Division 2: “Nooit eerder speelden we op dit niveau”

Voorzitter Mark Bogaert beseft dat zijn ploeg voor een zware opdracht staat de komende maanden. “In het eerste duel tegen Willebroek merkte je aan de 51-59-eindscore meteen dat het defensief al vrij goed zit. Dat werd tegen Quaregnon bevestigd (93-52-winst, red.). Offensief is er zeker nog werk aan de winkel, maar dat is logisch. We moesten het seizoen aanvatten zonder vier geblesseerden. Theo Dilissen ligt al sinds het begin van het jaar in de lappenmand. Iemand als Joost Brancart kan je met zijn 2m07 niet zomaar vervangen. Toch zie ik dat de groep daar goed mee omging.”

Realistische ambitie

Wat verwacht Mark Bogaert van de komende campagne? Traditiegetrouw blijft hij zeer voorzichtig. “Nooit eerder speelden we op dit niveau. Als nieuwkomer in de reeks moeten we onze plaats kennen en bescheiden blijven. Het behoud in Top Division 2 blijft onze allereerste prioriteit. Als daar iets bovenop komt, is dat een echte surplus. Veel ploegen zullen voor ons nieuw zijn. Toch is het nu al duidelijk dat Flénu de uitgesproken titelkandidaat is. Ze haalden drie spelers in huis die recent nog met Bergen in eerste nationale spelen. Giancaterino is er daar een van. Ook Comblain lijkt me een sterke tegenstrever. Het is niet tegen die ploegen dat we in principe de punten moeten pakken. De komende weken ontmoeten we enkele ploegen, waar we dat wel kunnen tegen doen.”

Vernieuwde ploeg

In het tussenseizoen onderging Asse-Ternat niet al te veel wijzigingen. Mark Bogaert stelt dat dit een bewuste keuze was. “De spelers die vorig seizoen kampioen speelden in eerste landelijke, blijven uiteraard vertrouwen krijgen. Vorig seizoen haalden we vier nieuwkomers in huis en een nieuwe coach. Nu bleef de vernieuwing beperkt tot twee spelers. Andreas Audoore kwam over van Tienen. Arne Vanlaer is het tweede nieuwe gezicht. We beschikken over een homogene groep die sterk is in de breedte. Daar moeten we ons profijt uit halen.”