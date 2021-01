Mark Bogaert (Asse-Ternat) wil jeugd zien spelen: “We moeten de achterstand beperken”

BasketbalZondag maakte Basketbal Vlaanderen dat de competitie 2020-’21 niet meer zal worden heropgestart in de lagere reeksen vanaf de U14. Concreet houdt dit in dat er pas in september opnieuw in competitieverband zal gespeeld kunnen worden. Vriendschappelijke wedstrijden of tornooien zullen wellicht wel vroeger kunnen.

Voorzitter Mark Bogaert had een dubbele mening. “We hoopten dat de ploegen tot U18 in maart weer aan de slag konden gaan. We weten nu al dat dit een verloren seizoen wordt. Voor de jongeren moeten we de gevolgen zo veel mogelijk indijken. Door het besluit van de federatie is tenminste duidelijkheid gekomen. De federatie heeft een bevraging gedaan naar onze intenties bij een eventuele heropstart. We hadden duidelijk aangegeven dat Asse-Ternat terug wil starten, als dat kon en mocht. Ik heb echter het gevoel dat veel clubs lobbyen om niet meer te moeten starten. Het gemis aan inkomsten is dan de onderliggende reden. Hopelijk wordt de financiële situatie van een aantal clubs nu uitgezuiverd. Ik stel mij vragen bij provinciale voetbalclubs waar sport een zwarte bijverdienste is geworden. Misschien kan sport nu in de eerste plaats weer een hobby worden.”

Anderhalf jaar inactief

Indien er pas in september weer wordt gestart, betekent dit dat men spelers gedurende anderhalf jaar niet aan het werk heeft gezien. Mark Bogaert beseft dat een evaluatie nodig is. “Alle spelers zijn anderhalf jaar ouder geworden. Bij een dertiger kan dat een conditioneel wegen. Bij jonge talenten moet de vraag gesteld worden in welke mate de ontwikkeling afgeremd werd. Veel nieuwe gezichten verwacht ik niet. Deze week beginnen we aan de evaluatie. We zijn wel van plan om in juli en augustus een zomerprogrammatie aan te bieden aan de spelers. Kampen en individuele begeleiding moeten ervoor zorgen dat de achterstand beperkt blijft.”

Toch feest

Mark Bogaert sluit af met een lichtpunt. “In 1955 heeft mijn vader BC Asse opgericht. Een jaar later werd de eerste match op het Gemeenteplein gespeeld. Die vijfenzestigste verjaardag willen we in augustus vieren. We moeten natuurlijk afwachten hoe corona verder evolueert, maar de signalen die de overheid uitstuurt, zijn positief.”