Marius Noubissi (Beerschot) scoorde eerste goal sinds september: “Weer klaar om ploeg te helpen na corona en blessure”

Voetbal 1ABeerschot moet zondag met een 2 op 24 op zak op bezoek bij Zulte Waregem. Woensdag werd opnieuw verloren, op het veld van Eupen deze keer. Zowat de enige opsteker was het feit dat Marius Noubissi zijn eerste goal maakte sinds 14 september. “Ik voel me opnieuw klaar om de ploeg te helpen.”

Eind november stond Beerschot nog aan de leiding in 1A. Waar is de tijd? Minder dan twee maanden later ziet de wereld er heel anders uit. Na twee gelijke spelen en zes nederlagen in acht matchen staat paars-wit plots nog slechts tiende in het klassement. Komende zondag wordt er in Waregem dus best nog eens iets geraapt. Maar dan zal het een stuk beter moeten dan in de midweekmatch tegen Eupen.

“Nochtans waren we woensdag echt wel goed begonnen”, zegt Beerschot-spits Marius Noubissi. De 24-jarige spits kreeg van kersvers trainer Will Still zijn eerste basisplaats sinds eind september en bedankte met een snelle goal. “Jammer genoeg kwam er niet echt een vervolg op die prima start. Na de 1-1 kregen we een mentale tik. We kunnen er niet omheen dat het de laatste weken wat stroever loopt dan in het begin van het seizoen. Maar tegelijk mogen we niet panikeren. Door samen hard te werken en positief te blijven, gaan we wel uit deze situatie kunnen geraken.”

Coronabesmetting

De plotse en onverwachte trainerswissel in het voorbije weekend had volgens Noubissi geen al te grote impact gehad op de matchvoorbereiding tegen Eupen. “Zo’n wissel in het midden van het seizoen is natuurlijk nooit echt evident, maar de ploeg ging er op zich volwassen mee om. Will Still is ook een erg goede coach en heeft het beste voor met ons.”

Tegen Zulte Waregem hopen Noubissi en co hun nieuwe sportieve baas de eerste punten te kunnen aanbieden. Zelf is Noubissi stilaan weer wat aan de oppervlakte aan het komen. “Ik heb een lastige periode achter de rug, met een coronabesmetting en een blessure”, vertelt de bonkige aanvaller. “Intussen voel ik me opnieuw honderd procent fit. Ik ben klaar om de ploeg te helpen als men mij nodig heeft.”