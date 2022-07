Marius De Bruyn nog hongerig na records op 800m en 1500m

Vlaams kampioen 800m Marius De Bruyn van het ambitieuze MSP Fly EA-team verkeert in de beste vorm van z’n leven. De 26-jarige kinesist verbeterde in Kortrijk (9/07) zijn 800m-record tot 1.48.62 en in Ninove (17/07) scherpte hij zijn record op de 1500m aan tot 3.42.20. “Maar er zit nog meer in.”

Ondanks ongunstige omstandigheden in de race, liep De Bruyn sneller dan ooit op de 1500m in Ninove. “Ik ging met grote ambities naar Ninove nadat ik een week eerder mijn record op de 800m had verbeterd in Kortrijk”, vertelt de loper van Eendracht Aalst. “Maar ik bleef toch een beetje op mijn honger zitten. Ik denk dat er meer inzat. Ik zat niet in een ideale reeks. We liepen met heel veel lopers in één reeks en er was wat geduw en getrek. Op het einde ging ik ook iets te vroeg aan. De combinatie van die tactische fout en die niet-ideale koersomstandigheden maakten dat ik niet het maximale er heb uitgehaald”, analyseerde hij kritisch zijn koers.

Na records op de 800m en de 1500m, gaat hij binnenkort op recordjacht op de 3000m.

“Nu is het even tijd voor een rustperiode om mentaal en fysiek er weer bovenop te komen. Voor Huizingen pas ik. Binnenkort, wellicht al op de Meeting voor Mon in Leuven, wil ik kijken wat ik waard ben op de 3000m. Ik heb afgelopen winter stappen gezet op het vlak van uithouding. Dat bleek in de crossen. Dat wil ik nu vertalen in een mooie tijd op de 3000m”, licht hij zijn plannen toe.

Over het eerste luik van zijn seizoen kan hij een redelijk positieve balans opmaken.

“Over de hele lijn heb ik het beter gedaan dan vorig jaar. Zowel op het VK, waar ik de 800m won, als op het BK, waar ik vierde werd op de 1500m eindigde ik iets hoger dan vorig jaar. Ik verbeterde ook mijn tijden op de 800m en de 1500m. Maar op de 1500m had ik als doelstelling om onder de 3.40 te duiken en dat is voorlopig niet gelukt. Ik ben ervan overtuigd dat ik dat in een perfecte wedstrijd had gekund. Helaas had ik zowel op de IFAM als in Ninove de pech dat ik niet in de snelste serie zat. Jammer. De 1500m is mijn hoofdafstand en ik blijf toch wat op mijn honger zitten. Maar wie weet, als de vorm goed blijf, probeer ik het nog eens een keer, want ik heb het gevoel dat er nog altijd meer inzit.”

Kinesist van Ruben Verheyden

Zijn goeie makker Ruben Verheyden maakte een mooie beurt op de 1500m op het WK afgelopen weekend. “Ja. Ik heb WK met Ruben zeker wel gevolgd en heb uiteraard ’s nachts gekeken. Ruben en ik zijn niet alleen trainingsgenoten, ik ben ook Rubens kinesist en krachttrainer. We hebben echt toegewerkt naar het WK. Het was mooi om hem bezig te zien. Hij miste de halve finale op een haar na. Op dat hoogste niveau komt het echt aan op de kleinste details. Ruben trekt ook heel de trainingsgroep mee. We hebben heel veel aan hem. Zowel op als naast de piste.”