Marith Vanhove tevreden na tiende plaats in Leiedal Koerse: “Werk met de ploeg was volgens het boekje”

WIELRENNEN VROUWEN ELITEMarith Vanhove (19) heeft haar eerste UCI-punten beet. De Izegemse sloot zaterdag Leiedal Koerse als tiende af. Bovendien stond Vanhove in Bavikhove in het winnende kamp. Haar ploeg domineerde de 1.2-koers, Femke Markus rondde het werk af.

“Voor de start van Leiedal Koerse was het plan om met Mischa Bredewold voor de zege te gaan”, verduidelijkt Vanhove na afloop de tactiek van Parkhotel Valkenburg. “Mischa moest voorop geraken, want in een massaspurt is ze kansloos. Het plan was om op de Stationsberg flink door te trekken. Mischa raakte voorop, maar de vlucht werd gecounterd. Met vijf van de ploeg draaiden we vooraan de Paterberg op. Daar raakte Mischa toch voorop. Ons werk was perfect. Volgens de boekskes. Ik dacht niet dat nog iemand naar Mischa en haar medevluchter Nicole Steigenga zou rijden.”

Perfect ploegenspel

Dat gebeurde toch, door twee ploegmaats van Vanhove. Femke Markus en Kirstie Van Haaften konden tijdens de afsluitende plaatselijke ronden naar de twee leiders rijden. “Aanvankelijk probeerden de rensters van Plantur-Pura enkele keren om een reactie op gang te brengen”, gaat Vanhove voort. “Wij waren hun ‘zandzakjes,’ ze geraakten niet weg. Op een bepaald moment in de eerste plaatselijke ronden zaten we vooraan de groep met drie ploegmaats. Iemand sprong, Femke en Kirstie reageerden, ik liet het gat vallen en riep dat ze moesten gaan. Neen, dat was geen signaal vanuit de volgwagen. In de 1.2-wedstrijd rijden we zonder oortjes. Het was perfect teamwork.”

Geslaagde wedstrijd

Markus maakte de klus af voor Steigenga, Bredewold en Van Haaften. In de spurt om de vijfde plaats werd Vanhove tiende. Voor de eerstejaarsbelofte een eerste toptiennotering op UCI-niveau. “In de sprint zat ik iets te ver, bovendien was het in de laatste bocht hectisch”, aldus Vanhove. “Ik ben toch nog een aantal rensters kunnen passeren. Nooit gedacht dat ik in zo’n lastige wedstrijd zo dicht zou eindigen. Voor de start zei m’n ploegleider dat hij content was indien ik hier de eerste dertig-veertig haalde. Dit is echt een heel geslaagde dag.”

Volgende zaterdag rijdt Vanhove in het Oost-Vlaamse Schellebelle een 1.1-koers. Daags nadien reist ze naar het Canadese Milton voor een manche van de Nations Cup waar ze zal ploegkoersen met Katrijn De Clercq.