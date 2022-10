Mariska Parewyck pakt in Mol haar eerste CrossCup-zege ooit: “Blijkbaar kan ik toch in zand lopen”

Vorig weekend liet Mariska Parewyck (33) al een uitstekende indruk tijdens de CrossCup Relays in Berlare, maar wat ze in Mol liet zien, was nog een stuk indrukwekkender. Op de korte cross was ze een maatje te groot voor de tegenstand en kwam ze met ruime voorsprong als eerste door de finish. “Ik wist wel dat de vorm goed was, maar dat ik ging winnen had ik echt niet gedacht”, zegt ze. “Ik heb de afgelopen jaren heel hard gezwoegd om beter te worden in de crossen, maar vorig jaar was het bijvoorbeeld heel vaak een verhaal van net niet. Nu word ik uiteindelijk toch beloond. Het is mijn eerste zege in de CrossCup ooit en dat is toch wel speciaal. Dat dit nu net in Mol gebeurt is wel verrassend, want in zand lopen is nooit echt mijn ding geweest.”

Roeselare

“Ik ben pas in september beginnen opbouwen naar de crossen en eigenlijk gaat het nu al bijzonder vlot. Zonder dat ik het goed en wel besef, haal ik nu al een heel goed niveau. Dat is leuk meegenomen, want eigenlijk moet de grote vorm nog komen. Ik hoop vooral om in Roeselare mijn beste niveau te halen”, gaat ze verder. In Roeselare worden trouwens ook de tickets voor het EK veldlopen in Turijn uitgedeeld. “Dat was op zich niet meteen een doel, maar na vandaag is dat er toch wel een geworden. Het is natuurlijk afwachten wat de omstandigheden zullen zijn, want Roeselare is enorm onvoorspelbaar. Als het droog is, dan is dit een perfect parcours voor mij. Als het echter, zoals vorig jaar, een modderpoel is, dan kan ik daar niets gaan uitrichten. Bovendien heb ik een beetje schrik dat de atletiekbond geen ploeg voor de mixed relays zal afvaardigen. Elise Vanderelst, een certitude voor het team, heeft immers aangegeven dat ze geen crossen zal lopen. Ach, weet je, ik wil in Roeselare gewoon weer de beste zijn en dan zien we wel”, lacht ze.

1500m

Mariska Parewyck wordt in december 34, maar ze wordt gewoon jaar na jaar beter en straalt nog steeds heel veel ambitie uit. “Mijn voordeel is allicht dat ik door de geboorte van mijn drie dochters een aantal jaar uit de atletiek ben weggeweest. Ik sta nu helemaal anders in de sport dan ervoor en ik heb er gewoon enorm veel plezier. Ik heb nu ook het hoofdstuk van de 800m definitief afgesloten en ik wil nu nog een aantal jaar voluit inzetten op de 1500m. Ik weet dat ik op die afstand nog iets kan betekenen en daar haal ik motivatie uit. Bovendien hebben we een heel leuke trainingsgroep, die me tegelijk jong en ambitieus houdt”, besluit ze.

