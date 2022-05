Mario Sergeant (FC Poesele) voor eindrondeduel tegen Heikant Zele: “We kunnen geschiedenis schrijven”

“Geen enkele club uit Nevele speelde ooit in eerste provinciale. We kunnen dus geschiedenis schrijven. Toch wel straf voor een ploeg die voor de start door velen gezien werd als een grijze middenmoter. We krijgen een unieke kans om een niveau hoger te kunnen spelen en die kans gaan we niet te grabbel gooien. Dat we dus geen zin in die eindronde hebben, klopt niet. Wel is het zo dat er geen extra premie voor promotie is. Maar stel dat we winnen staat het de spelers vrij om aan te kloppen bij het bestuur.”

Koffiedik kijken

De wil om te winnen zal wellicht het meest bepalend zijn over de winstkansen. Sergeant trekt niet zorgenvrij naar het eindrondeduel tegen de Waaslanders.

“Het is zo dat we de voorbije weken goede met minder goede momenten afwisselden. Zowel tegen Maldegem als tegen Lembeke speelden we een goede eerste helft, maar tegen Sint-Denijs stelden we vooral in de tweede helft wat teleur. Het is ook nu wat koffiedik kijken welke gedaante mijn ploeg toont. Minder goed is het gegeven dat doelman Pieter De Waele door een blessure aan de vinger mogelijks niet speelklaar raakt. De Waele is naar mijn gevoel de beste doelman in de reeks en we hopen dat hij er bij is. Maar we willen zeker volgend seizoen niet hypothekeren en met Simon De Winter hebben we ook een heel degelijke tweede doelman. Verder valt af te wachten of Timothy Vercaemer (verrekking) en Freek Van De Casteele (schouderblessure) fit raken tegen zondag.”

Sergeant verwacht niet dat zijn spelers de rem opzetten tegen Zele. “Volgend seizoen kunnen we niet langer rekenen op Robin Dossche, Tom De Wulf en Timothy Vercaemer. Spelers die elk toch wel hun verdiensten hebben voor de club. Maar het bestuur leverde goed werk en ik verwacht dat we volgend seizoen een heel strijdbaar geheel op de been kunnen brengen. We zijn het ook aan onze supporters verplicht om een gooi te doen naar de promotie. Poesele in eerste proviciale, het zou wat zijn. We verloren dit seizoen maar één keer voor eigen publiek. Onmogelijk is het dus niet.”

