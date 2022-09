Mario Sergeant (FC Poesele) na teleurstellende seizoenstart: “We zullen top moeten zijn om LS Merendree te verslaan in derby”

“Twee op twaalf, neen, vrolijk word ik daar niet van. Vorig jaar sluit je het seizoen af als vijfde. Fraai als het kleine Poesele dat doet, maar als sporter of coach wil je bevestigen en voorlopig blijf ik wat op mijn honger. Ik zoek natuurlijk naar verklaringen en kan wel een aantal zaken bedenken om die povere oogst te verklaren. Eerst en vooral is er het gegeven dat we vorig jaar misschien ietwat boven onze stand leefden. Misschien missen we ook de afgehaakte Robin Dossche meer dan we willen toegeven. En in de kleedkamer mis ik wel iemand als Tom De Wulf. Het aantal speelkansen was vorig jaar niet zo groot voor Tom, maar toch was hij telkens van goudwaarde. Schitterende gast. Vergeet ook niet dat we doelman Pieter De Waele moeten missen, een doelman die echt wel punten pakte voor ons. De conclusie is ook dat we zeven keer scoorden en een ‘veldgoal’ maakten we nog niet. Drie strafschoppen, twee vrije trappen en twee keer scoren we na een hoekschop. Reken daar ook nog het gegeven efficiëntie bij en je hebt quasi een volledige uitleg voor die twee op twaalf.”