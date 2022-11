Mario (OHL) baalt: Knappe treffer? Ja, maar de Brugse winninggoal is mijn schuld”

OHL verloor onnodig bij Cercle Brugge en tuimelt na een 2 op 15 uit de top acht. Heel Leuven baalde. Ook Mario Gonzalez, ondanks zijn tiende doelpunt van het seizoen. Een knappe treffer? Ja, maar we schieten er niets mee op. En die late Brugse winninggoal is mijn schuld”.

Eén Leuvens hoogtepunt in een matige eerste helft. Kort voor de rust verstuurde De Norre een gemeten dieptepas naar de lopende Gonzalez, die de bal in één beweging met de borst controleerde en in de verste hoek deponeerde: 1-1. In de tweede periode was OHL de betere en meest dreigende en gevaarlijkste ploeg, maar zonder te scoren. Gonzalez liet nog een mooie kans liggen. “En bij die late vrijschop van Cercle in de blessuretijd liet ik mijn mannetje (Ravych) lopen”, zei ‘El Pistolero’. “Ik kan daarvoor alleen maar mijn excuses aanbieden. Dit mag mij niet meer overkomen.”

Zuur en Murphy

“Heel zuur, die nederlaag”, klonk het bij heel OHL. Ook bij Marc Brys. “In de eerste helft was Cercle, dat veel lange ballen in onze zestien dropte en bij standardsituaties dreigend was met hun taille en kopkracht, de betere ploeg. Omdat wij nalieten het middenveld te controleren, te snel de lange bal opzochten en te slordig waren. De tweede helft speelden wij hoger en dominanter. Gaandeweg voelde ik dat Cercle tevreden was met een gelijkspel. Wij zijn blijven drukken, maar ook nu weer meestal te slordig, zodat grote kansen uitbleven. En dan valt in de slotseconden de winninggoal uit de lucht. De wet van Murphy zeker: als het tegenzit, zit het ook extra tegen. Wij wilden winnen of toch minimum een punt pakken. Als je dan met niks naar huis moet, is dat enorm zuur”.

“Nu al vijf matchen zonder overwinning: we zitten niet in een goede dynamiek”, zuchtte Mario Gonzalez. “Zo gaat dat altijd wel in het voetbal, je kent mindere periodes, als ploeg en individueel. Maar dat moeten we wel snel rechttrekken, zo niet gaan we te veel punten verliezen en wordt ons doel bereiken (de top acht bedoelt Gonzalez, red.) een moeilijke zaak.”

Wil OHL alsnog met een behoorlijk goed gevoel de WK-stop ingaan, moet het zich dinsdag bij Francs Borains plaatsen voor de volgende bekerronde en moet vrijdagavond aan Den Dreef rode lantaarn Seraing geklopt worden.