Mario Nobels (Wijgmaal): “Eerste uitzege ondanks twee gemiste penalty’s”

“Het was een verdiende overwinning, zeker als je weet dat Alassan in de eerste helft en Courtrai in de tweede periode elk nog een penalty onbenut lieten, telkens na een overtreding op Matuasilua”, zegt coach Mario Nobels. “Ondanks de afwezigheid van de nog steeds geblesseerde Bono Mertens en van de zieke Younes Ben Hammou waren wij vooral in de eerste helft de betere ploeg. Na de rust voetbalden we wat zenuwachtiger maar we kwamen wel 0-1 voor. Daarna zette de thuisploeg veel druk en hadden wij het soms moeilijk, maar in de slotminuut legden wij met een scherpe counter onze eerste uitzege helemaal vast.”