Mario Nobels (Wijgmaal): “Concentratie en kleine details maken dikwijls het verschil”

Wijgmaal kon vorig weekend geen gevolg breien aan de knappe 4-2-zege tegen Kampenhout. Het ging in Nijlen in minuut 89 de boot in, na een spelhervatting. “Het was al de vierde wedstrijd dit seizoen waarin wij in de slotminuten één of drie punten lieten liggen”, zucht Mario Nobels. “Dat heeft vooral te maken met een gebrek aan ervaring. Wij hebben een jonge ploeg. Met Matusilua en Quinten Poppe stonden in Nijlen twee achttienjarigen in de basis”.

Inderdaad, de gemiddelde leeftijd van het basiselftal in Nijlen bedroeg 22 jaar en zes maanden. Met vier punten uit zes wedstrijden staat Wijgmaal veertiende in derde nationale B, Betekom is opgeklommen naar de zevende plaats, met negen punten. Maar daarom acht Mario Nobels zijn ploeg lang nog niet kansloos. “Houtvenne, Wezel en Geel zijn volgens mij kwalitatief de beste ploegen van de reeks, maar voor het overige zijn de teams grotendeels aan elkaar gewaagd. En dan zijn het doorgaans details én het concentratievermogen die het verschil maken. En dat laatste heeft ook met ervaring te maken. Vijf en negentig minuten geconcentreerd blijven is de boodschap. En alert blijven bij de tweede en/of derde actie. In Nijlen bijvoorbeeld slikten wij de 2-1 na een doorgekopte bal die wij nog wel wegwerkten, maar die bal komt dan in de tweede actie terug en daar was de concentratie weg bij ons.”

Steeds beter

“Wat je daar kan aan doen? Er op hameren, en op dergelijke wedstrijdvormen oefenen op training. Dat zijn stappen die vooral de jonge jongens absoluut nog moeten zetten. Want het is geen toeval dat wij nog in geen enkele wedstrijd de nul konden houden. Dat gefocust blijven moet er ingepompt worden. Positief is alvast dat wij in de meeste wedstrijden niet onder lagen bij onze tegenstander. En we spelen week na week beter. Nu nog die concentratie aanscherpen en bewaren, in de eerste plaats bij stilstaande fases, en we zetten weer stappen vooruit.”

Zondag moet tegen Betekom, waar Jempi Custers (ex-Wijgmaal) al acht jaar trainer is, blijken in welke mate de jonge groep van Mario Nobels die zin voor kleine details en vooral dat concentratievermogen al heeft opgepikt.