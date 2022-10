Mario Nobels en Olympia Wijgmaal ontvangen hekkensluiter Zwarte Leeuw: “Zespuntenmatchen bij de vleet”

Na de deugddoende 2-1-zege tegen Betekom was Wijgmaal vorige zaterdag hoopvol afgereisd naar leider Houtvenne, maar daar werd Olympia al vlug op een koude douche getrakteerd. Na een half uur stond het al 4-0.

“Wij begonnen veel te laks aan die wedstrijd. Te traag, te weinig grinta, te weinig concentratie, te veel respect voor de tegenstander. Met die beschamende 4-0-rustsstand als gevolg”, zucht Mario Nobels. “Onze tweede helft daarentegen mocht er wel zijn. Uiteraard nam Houtvenne wat gas terug, maar toch. Wij speelden goed mee en dwongen enkele kansen af. Gelukkig was er die betere tweede helft, daarin hebben wij toch vertrouwen getankt in het vooruitzicht van de clash tegen Zwarte Leeuw. In die tweede helft bewezen wij wat wij al tegen andere ploegen toonden: dat we goed kunnen voetballen en onze voet naast die van een rist andere teams in onze reeks kunnen zetten.”

Reeksje neerzetten

“In derde B zijn er enkele betere ploegen zoals Houtvenne, Wezel en Geel. Je hebt middenmoters als Termien en Wellen. Ik had daar ook Pelt verwacht, maar dat staat nu verrassend voorlaatste. Voor het overige ligt het allemaal heel dicht bij elkaar. Iedereen kan van iedereen winnen. Wij staan nu veertiende, maar winnen wij twee keer na elkaar, klimmen we vier, vijf plaatsen. Verliezen we twee keer op rij, dan zakken we dieper weg in de kelder. Het komt er dus op aan een positief reeksje neer te leggen. Het zou ideaal zijn daar tegen Zwarte Leeuw aan te beginnen.”

Mario Nobels onderschat Zwarte Leeuw niet. “Zij staan wel laatste, maar gingen vorig weekend wel met 3-4 in Betekom winnen, datzelfde Betekom dat enkele weken vroeger titelkandidaat Geel met 5-2 had geklopt. Om maar te zeggen: in onze reeks kan zowat àlles. Winnen of verliezen, het hangt dikwijls af van details. En die moet je trachten in uw voordeel te doen kantelen. Door zo goed mogelijk te voetballen, geconcentreerd te blijven en veel grinta te tonen.”

Lees ook: meer voetbal in 3NB