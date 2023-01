Mario Nobels en Olympia Wijgmaal ontvangen Beringen: “Eén van de vele zespuntenmatchen”

Voorlopig lukt dat nog wel, Wijgmaal staat tiende met 18 punten, maar dat zijn er maar drie meer dan Witgoor Dessel dat dertiende staat. Beringen, de tegenstander van zondag, staat twaalfde met 16 punten. Wijgmaal won de heenmatch in Limburg met 0-2, twee goals van Ragib Alassan. “Wij gaan er alles aan doen om hen zondag opnieuw te kloppen”, zegt Mario Nobels. “Wij hebben deze week ook goed en scherp getraind, ondanks de winterkoude. Af en toe ontbrak eens één van onze studenten die nog examens hebben, zoals Ephraïm Matuasilua en Andreas Dewaet. Zij zijn fit en klaar om tegen Beringen aan te treden. Er zijn ook geen geblesseerden. De enige kernspeler die niet inzetbaar is, is Quinten Poppe die nog steeds geschorst is.”

Resultaat vasthouden

“De motivatie om er het beste van te maken en het geloof dat Wijgmaal zondag de drie punten thuis kan houden, zijn zeker aanwezig bij de spelers”, zegt de coach. “Alleen mogen wij niet in onze oude kwaal hervallen, om zelf goede kansen te laten liggen en dan in het absolute slot van de match nog een tegengoal te slikken die ons punten kost. Zoals in onze jongste thuismatch, twee weken geleden tegen Nijlen. En enkele weken daarvoor, ook thuis tegen Wezel. Wij verloren telkens in de blessuretijd met 1-2. Ook in het seizoensbegin in Nijlen verloren we met 2-1 na een tegengoal in de slotminuten.”