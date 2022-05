Mario Nobels en Olympia Wijgmaal maken volop werk van competitieve kern voor volgend seizoen: “We blijven ambitieus ondanks degradatie”

Dat T2 Mario Nobels de nieuwe hoofdtrainer ging worden, wisten we al een tijdje. Net zoals het feit dat de jonge garde met onder meer Tristan Ceusters en Andreas Dewaet blijft en dat Jitse Dupont van Bierbeek de eerste inkomende transfer was. Maar ondertussen heeft de kern voor volgend seizoen al grotendeels vorm gekregen, met Maxime Amenga (Heist), Hannes Deboes, Nassim Miri (Aarschot), Robbe Vandervondelen (Overijse), Maxim Van Der Auwera (Eppegem) en Ryan Frérotte (Melsbroek) als extra nieuwkomers. “Het grootste werk is daarmee gebeurd, want ook jongens als Quinten Poppe en Ephraïm Matuasilua reken ik ondertussen bij de vaste A-kern”, aldus Nobels. “En daarnaast gaan we nog een paar jongens doorschuiven van de beloften die kampioen speelden in hun reeks. Dat laatste bewijst sowieso dat er nog goeie voetballers tussen zitten, al zullen zij nog de stappen moeten zetten zoals Ceusters en Poppe dat de voorbije maanden gedaan hebben.”

Jonge kern

“Met al die beloftevolle jongeren erbij gaan we volgend seizoen wel met een vrij jonge ploeg zitten, aangezien de gemiddelde leeftijd momenteel 22 à 23 jaar bedraagt”, schat Nobels. “Dus er mag zeker nog ervaring bij en verder zoeken we nog naar offensieve versterking. Met een drietal spelers erbij zitten we helemaal goed, al hebben we voor die laatste plekjes in principe nog tijd tot eind augustus. Hoe sneller, hoe liever natuurlijk, al starten ze in eerste nationale bijvoorbeeld vrij vroeg en weet je nooit welke opportuniteiten er zich nog zullen aandienen.”

Doorstart

“Of de degradatie ondertussen verteerd is? In het begin kwam dat natuurlijk hard aan, ook voor de mensen binnen de club die het gewend zijn om al die jaren vrij comfortabel in tweede mee te draaien”, meent Mario Nobels. “Maar iedereen beseft nu dat de eerste ploeg een doorstart zal moeten maken en dat het niet evident wordt om snel terug de stap hogerop te zetten. Want in derde nationale is de concurrentie ook niet min, al blijven we als club ambitieus en is het zeker niet de bedoeling om verder weg te glijden. Ik hoop vooral dat we in de reeks met Brabantse en Limburgse ploegen terecht gaan komen, al is dat nog een beetje afwachten.”