Mario ‘El Pistolero’ González, de nieuwe scherpschutter van OHL: “Iedereen wil een spits die vlot scoort”

“Ik heb de taal snel opgepikt bij Clermont”, verklaart Gonzalez in vlekkeloos Frans. “Het komt hier in België van pas, maar ook elders. Ik vind het belangrijk voor mijn integratie, en het helpt ook op het veld. Een woordje Nederlands zit er momenteel nog niet in. (lacht) ‘Van links naar rechts’, dat was nog makkelijk. Maar ik ga zeker m'n best doen ook wat Nederlands te leren.”

El Pistolero

‘El Pistolero’, zo is z'n bijnaam, leeft van goals. En die viert hij door van z’n handen pistooltjes te maken, zoals het een Pistolero betaamt. “Ik vind het ook belangrijk om het team te helpen en mooi voetbal te spelen, want zo kom je makkelijker aan doelpunten. Maar mijn job is goals scoren, daar houdt iedere spits van. Iedere journalist vraagt me wel eens of ik een cijfer in m'n hoofd heb, maar dat is niet het geval. Als ik zeg dat ik er 15 wil maken, en het worden er 20... Waarom niet? Wat ik nog kan verbeteren? Statistieken. Ik speelde wel goed bij Villarreal, maar scoorde niet zo vaak. Toen ik er vertrok, begon ik vlotter te scoren. En alles veranderde. Een spits die 20-25 keer scoort, willen ze overal. Dat heb ik doorheen de jaren geleerd. Je hoeft z’n matchen dan niet eens te zien. Ik geef alles, en aan het einde van de rit zien we wel.”