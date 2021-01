Mario David (FC Mandel United): “Verschillende pistes liggen nog open”

“Het is duidelijk dat FC Mandel United in Izegem blijft”, benadrukt Mario David, één van de sterke mannen bij de eerstenationaler. “We hebben een club van een 600-tal leden en onze werking verloopt super. We hebben heel wat dynamische medewerkers, een goed functionerend bestuur en trouwe sponsors. Door de pandemie kennen we uiteraard een wat moeilijker periode maar we blijven creatief verder werken aan de toekomst. Onze Skyline Arena blijft voor iedereen onze thuishaven maar misschien niet meer voor het eerste elftal. Dat zal de nabije toekomst moeten uitwijzen.”

Franse investeerders

“Het is geen publiek geheim meer dat Franse investeerders hun oog lieten vallen op onze club”, gaat Mario David verder. “Zij mikken op voetbal in 1B en uiteraard zijn we even ambitieus om dit project te kunnen realiseren. Iedereen weet ondertussen dat uitwijken naar Schiervelde voor ons de meest ideale oplossing was maar Stad Roeselare koos finaal voor het project SK Roeselare-Daisel en de beloften van Club Brugge. Wij moeten dus verder op zoek naar een nieuw stadion voor ons eerste elftal want ons huidig stadion voldoet niet aan de licentievoorwaarden van 1B. We bewandelen op dit moment nog verschillende pistes waarvan er toch één heel concreet is. We wanhopen dus zeker niet.”