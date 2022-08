Mario David (FC Mandel United): “De club is gered maar heel wat oplapwerk staat ons nu te wachten”

voetbal eerste nationaleSuper goed nieuws voor het Izegems voetbal. Woensdagavond werkte FC Mandel United, tegen alle verwachtingen in, de eerste competitiematch van het seizoen af in de eigen Skyline Arena. Er wordt dus opnieuw gevoetbald in Izegem en dat is een uitstekende zaak voor de prima jeugdwerking van FC Mandel United.

De vier Izegemse minderheidsaandeelhouders, Mario David, Frederick Verhelst, Bob Callens en Paul Seynaeve, zorgden er op de valreep voor dat hun club van een nakend faillissement gespaard bleef door een heel serieuze financiële inspanning te leveren.

“We hangen nu van geen andere investeerders meer af”, zucht Mario David in naam van zijn drie partners opgelucht. “Er zal hard gewerkt worden om opnieuw een duurzaam concept voor het voetbal in Izegem uit te werken. Uiteraard is er heel wat werk aan de winkel om op alle vlakken terug tot een stabiele club te komen, maar we zullen er met zijn allen dubbel en dik onze schouders onder zetten om een nieuwe en nu vooral Izegems getinte start te nemen.”

“Het belangrijkste is dat onze schitterende jeugdwerking in stand kon gehouden worden en dat ook onze vrouwenploeg, de studaxen, G-voetbal en onze B-ploeg verder kunnen blijven bestaan. Dit allemaal in ons eigen Izegem! De komende weken zullen we nog heel wat prioriteiten in kaart moeten brengen en en zullen we geleidelijk aan het beschadigde blazoen van FC Mandel United moeten oppoetsen.”

“We zullen ook budgettair bekijken wat er voor onze eerste ploeg in eerste nationale haalbaar is. We zullen een A-ploeg samenstellen die in functie van het beschikbare budget zo hoog en zo professioneel mogelijk zal evolueren. We zijn super content dat er opnieuw in onze mooie Skyline Arena kan gevoetbald worden en dat onze eigen jongeren nu voorlopig de kastanjes uit het vuur willen halen. Een stevige vuurdoop voor hen, want de eerste weken mogen zij zich aan enkele zware verliesbeurten verwachten. Onze jongeren zijn echter erg blij dat ze momenteel die fantastische ervaring kunnen opdoen.”

Opnieuw acht tegentreffers

Na de 8-0-bekerpandoering op het veld van Eendracht Aalst werd met dezelfde cijfers woensdagavond in de Skyline Arena verloren van Olympic Charleroi. Komende woensdag trekt het jonge Mandel United naar het geroutineerde en ambitieuze Club Luik.

FC Mandel United - Olympic Charleroi 0-8

FC Mandel United: Deprez, Khalil El-Sayed, Dekimpe, Cardoen (75' Schelstraete), Lievens (70' D’Haene), Vandeghinste, (46' Hochepied), Baert (46' Mazbouh), Vakala, Strobbe, Defoort (59' Astitou), Vandommele.

Olympic Charleroi: Moriconi, Felix, Maisonneuve, Dhamane, Delberque, Perreira (57' Ngoyi), Hadj-Moussa (75' Hassaini), Kouri (75' Kumbi), Ito (65' Ocakli),Guedj, Saïdane (57' Lioka).

Doelpunten: 3' Dahmane (0-1), 39' Peirreira (0-2), Maisonneuve (0-3), 49' Lioka (0-4), 73' Dahmane (0-5), 77' Kumbi (0-6), 82' Dahmane (0-7), 88' Ngoyi (0-8).

Geel: Hochepied, Cardoen.

