Mario Cassimon zet met Bertem-Leefdaal toekomstig werkgever Melsbroek een hak: “Speciale matchen maken het leuk”

“De winst die we de voorbije weken speltechnisch geboekt hebben, is dat we terug goed in de organisatie staan en niet zoveel kansen meer weggeven”, reageert de trainer. “Zeker met Kempenaers en Leirs erbij hebben we ineens meer stabiliteit en discipline van achteruit. In die eerste helft tegen Melsbroek voelde je al dat ze maar moeilijk een goal gingen kunnen maken. Dus die brilscore met de rust was geen verrassing. Maar in deze laatste rechte lijn van het seizoen heb je echt wel de volle buit nodig. En vooraan zitten we met jongens die nog wat vertrouwen missen of niet altijd even efficiënt met de kansen omspringen. Tegen Melsbroek kregen we er twee á drie goeie, maar je moet ze nog afmaken natuurlijk.”