Marino Gruyaert (VC Wingene): “Topper gewonnen maar nu nog negen cupmatchen te gaan”

“Iedereen is super tevreden”, lacht een gelukkige coach Marino Gruyaert van VC Wingene. “Voor één keer was enkel het resultaat van tel en dat sprak in ons voordeel. We wonnen met het kleinste verschil en dat is echt deugddoend. In het eerste gedeelte van de eerste helft waren we de betere ploeg en stonden dan ook terecht met één doelpuntje verschil voor. Varsenare kwam nadien beter in de match en was na de rust het meest dominerend. Met enkele schaarse kansen: een bal tegen de lat en een prima redding van onze doelman. Ook wij kregen nog onze kansen op een extra goal. Een strafschop werd door de bezoekende doelman geneutraliseerd en alleen op doel konden we het ook net niet afmaken. Gelukkig konden we die 1-0-bonus behouden zodat de buit binnen was. De topper die moest gewonnen worden, werd ook gewonnen. Opluchting en uiteraard ook een feestje na afloop van de partij.”