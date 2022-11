Marino Gruyaert (VC Wingene): “Ongeslagen, maar toch de voetjes op de grond houden”

voetbal vierde provinciale B37 op 39: het tussenbilan van VC Wingene in vierde provinciale B. Het jeugdige team is een knap verhaal aan het schrijven en ook trainer Marino Gruyaert, aan zijn derde seizoen bij VC Wingene toe, geniet van de hoogconjunctuur.

De 48-jarige Marino Gruyaert blijft echter voorzichtig en probeert zijn spelers een realistische bril op te zetten. “We speelden vorig seizoen ook in die eerste ronde de pannen van het dak, maar kenden dan een terugval”, oppert de Meulebekenaar, die administratief medewerker in het VTI van Izegem is. “We stonden toen ook lange tijd op die primusplaats, maar in de weken van de waarheid lieten we het afweten. Mede door het groot aantal blessures en schorsingen en met een gemiste promotie als gevolg. Een dergelijk scenario willen we dit seizoen niet meer meemaken.”

Ruimere kern

“In die optiek hebben we ervoor gezorgd dat onze kern iets ruimer geworden is zodat we eventuele afwezigheden perfect kunnen opvangen. De sterke groep van vorig seizoen werd grotendeels behouden en aangevuld met enkele goede versterkingen. Een prima mix van jong talent en ervaring. Tot dusver klopt het plaatje, maar we zijn nog maar dertien speeldagen ver. De weg naar de meet is nog lang. We zijn ongeslagen, maar houden toch de voetjes op de grond.”

Mooie voorsprong

In de stand heeft de ploeg van voorzitter Koen Vande Walle een mooie bonus bij elkaar gevoetbald. Varsenare B volgt op zeven punten, terwijl Wenduine tegen een achterstand van negen eenheden aankijkt. “Een mooie voorsprong, maar dat kan snel opgesoupeerd zijn”, gaat de oefenmeester van VC Wingene voort. “We zijn nog altijd ongeslagen en dat zorgt voor extra vertrouwen binnen de groep. Elke tegenstander is tevens extra geprikkeld om ons die eerste nederlaag van het seizoen toe te dienen.”

“Na Nieuwjaar volgen enkele super belangrijke weken, want in januari en februari bekampen we alle teams uit de top zes. In die matchen zullen we finaal kleur moeten bekennen. Daar zijn we nu nog niet mee bezig. We leven van week naar week toe en focussen ons nu enkel op de wedstrijd van komend weekend, uit bij Steenbrugge.”

