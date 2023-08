Marink Reedijk coacht dit seizoen RSCA Futures: “We zijn de kraamkamer van de eerste ploeg”

Voetbal Challenger Pro League Timmy Simons ziet FCV Dender onnodig onderuit­gaan tegen RSCA Futures: “Mijn eerste thuisneder­laag moest er ooit eens van komen”

Na de knappe winst in Luik op de openingsspeeldag kon Dender dit weekend niet bevestigen tegen RSCA Futures. Jammer, want de ploeg verdiende alleszins meer dan een 1-3-nederlaag. Trainer Timmy Simons was dezelfde mening toegedaan. Voor de ex-Rode Duivel was het pas het eerste thuisverlies sinds hij bij de club aan de slag is.