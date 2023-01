Marijn Kenis stunt met sterk Sint-Lenaarts: “Heel goed gereageerd na nederlaag tegen Termien”

Eerste doelpunt van het seizoen

Na de pauze lukte dat wel dankzij matchwinnaar Kenis, die aan de tweede paal het leer onhoudbaar in het dak van het doel joeg. “Ik had me geen mooier moment kunnen dromen om mijn eerste treffer van het seizoen te maken. Niet alleen omdat het tegen de voor dit weekend nog ongeslagen leider was. Mijn doelpunt levert ons ook drie heel belangrijke punten op na het 3-1-verlies afgelopen woensdag in de inhaalmatch tegen Termien. Al hebben we heel goed gereageerd op die eerste nederlaag in meer dan drie maanden.”

Een sterk Sint-Lenaarts speelde zaterdagavond ongetwijfeld één van zijn beste matchen van het seizoen. “We hebben als team een prima wedstrijd gespeeld. Werkelijk iedereen was top. En oké, op het einde was het wel vooral op karakter, maar al bij al hebben we weinig weggegeven. Mede ook dankzij het slecht bespeelbare terrein misschien, want de omstandigheden speelden zeker niet in ons nadeel. Het was ongetwijfeld de ideale moment om Houtvenne te verslaan en dat wisten we ook. De Kempenaars, die thuis op kunstgras spelen, moeten het bijvoorbeeld vooral van hun voetballend vermogen hebben en dat was heel moeilijk op het loodzware veld.”