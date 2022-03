Marijn Convents (RC Hades): “We ontvangen Pepingen-Halle met vertrouwen in een rechtstreeks degradatieduel”

Als je RC Hades vorige zaterdag zag spelen bij het tweede gerangschikte Lyra-Lierse dan kan het team van T1 Mirko Licata niet degraderen. Toch is het behoud nog geen zekerheid voor de boys uit Kiewit. Zaterdagavond komt het voorlaatste Pepingen-Halle over de vloer en daar kan een gouden stap worden gezet richting behoud.

“Absoluut”, weet ook de dribbelvaardige flankspeler Marijn Convents. “De zege bij Lyra-Lierse was geweldig. Verdiend ook op basis van de tweede helft. Kort na de rust scoorde ik de gelijkmaker en enkele minuten later zorgde de uitstekend ingevallen Thomas Paumen met een schitterend afstandsschot voor de gouden punten.”

“We ontvangen Pepingen-Halle dan ook met vertrouwen”, stelt de 29-jarige Convents. “Een wedstrijd tegen een rechtstreekse concurrent die we moeten winnen. We tellen momenteel zeven punten meer en met een overwinning zetten we onze gasten definitief schaakmat. Daarna krijgen we opnieuw een zespuntenwedstrijd tegen Berchem Sport. Zeg maar de weken van de waarheid staan voor de deur. Na die glansprestatie bij Lyra-Lierse is gebleken dat we als groep sterk aan elkaar hangen.”

“Het is een ambetant seizoen voor Hades”, vervolgt Convents, die ook actief bezig is met een techniekschool. “Veel blessureleed en meermaals pech bij de afwerking. Of dat ook niet te wijten is aan een kwaliteitsgebrek? Tja, misschien voor een klein gedeelte, want we hebben niemand die twintig doelpunten kan maken. Toch blijf ik bij mijn standpunt. Deze groep had nooit in die gevarenzone gestaan als we de meeste wedstrijden compleet waren geweest. Ach, uit deze situatie kan de club enkel leren voor volgend seizoen.”

Nog één seizoen extra

“Of ik volgend seizoen bij Hades blijf? Vrij snel hebben we samen rond de tafel gezeten. Na mijn avontuur bij Tienen deed Hades alle moeite van de wereld om mij binnen te halen. In het seizoen 20/21 speelde ik de pannen van het dak. Dit seizoen liep het niet naar wens, maar de laatste weken groei ik weer naar mijn oude niveau. Ik ben dan ook blij met mijn contractverlenging van één seizoen. Hades is een warme, gezellige club. Ik voel mij hier gelukkig en de komende weken gaan we trachten het behoud zo snel mogelijk te verzekeren. Te beginnen met zaterdagavond tegen Pepingen-Halle.”